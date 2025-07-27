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Как готовят штурмовиков "Скалы": репортаж Юрия Бутусова. ВIДЕО
Юрий Бутусов обнародовал репортаж о подготовке штурмовых подразделений батальона "Скала" - одного из самых результативных украинских подразделений.
Материал демонстрирует, как украинские военные готовятся к сложным боевым операциям в наиболее опасных зонах фронта. Особое внимание уделено не только физической выносливости и огневой подготовке, но и слаженности в малых группах, работе в городской застройке и противодействию вражеским дронам, сообщает Цензор.НЕТ.
Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже отличились в важных штурмовых операциях в Донецкой и Харьковской областях.
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+6 ТутАхламон
показать весь комментарий27.07.2025 11:03 Ответить Ссылка
+3 Igor 1 #498111
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+2 Андрей Л #363538
показать весь комментарий27.07.2025 14:38 Ответить Ссылка
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