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Как готовят штурмовиков "Скалы": репортаж Юрия Бутусова. ВIДЕО

Юрий Бутусов обнародовал репортаж о подготовке штурмовых подразделений батальона "Скала" - одного из самых результативных украинских подразделений.

Материал демонстрирует, как украинские военные готовятся к сложным боевым операциям в наиболее опасных зонах фронта. Особое внимание уделено не только физической выносливости и огневой подготовке, но и слаженности в малых группах, работе в городской застройке и противодействию вражеским дронам, сообщает Цензор.НЕТ.

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" уже отличились в важных штурмовых операциях в Донецкой и Харьковской областях.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4399) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (4) Бутусов Плюс (30)


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Топ комментарии
+6
Зараз "молодежь" проспиться після кабаків ,поснідає мамчиних вареничків і дадуть вичерпну відповідь...
Цензорска ухилесовська братія їм допоможуть розвинути тему.
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27.07.2025 11:03 Ответить
+3
и все 45+, а где же молодежь, все со справками?
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27.07.2025 09:28 Ответить
+2
Ради зарядки собрали 100 солдат в одном месте на открытой местности. После всех этих смертей от баллистики.
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27.07.2025 14:38 Ответить
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и все 45+, а где же молодежь, все со справками?
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27.07.2025 09:28 Ответить
Жалко шо ти песіонер..з хворими ногами
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27.07.2025 09:57 Ответить
нет, не пенсионер, с 28 февраля 2022 года вернулся из-за границы в армию, и уже 3.5 года на нуле. Лишь сейчас перевожусь в более менее тыловую часть. А так 3.5 года в пехоте
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27.07.2025 17:25 Ответить
Зараз "молодежь" проспиться після кабаків ,поснідає мамчиних вареничків і дадуть вичерпну відповідь...
Цензорска ухилесовська братія їм допоможуть розвинути тему.
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27.07.2025 11:03 Ответить
Про вареник було грубо.
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27.07.2025 11:33 Ответить
То в тебе недолуге,спотворене сприйняття світу-в усьому бачити підвох.
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27.07.2025 14:41 Ответить
молодєж то виборці зе.Їх тре берегти для виборів.
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27.07.2025 20:21 Ответить
вони ж діти
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27.07.2025 12:28 Ответить
В зелені перемога не на часі. Тому готують що є, щоб не загинули одразу
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27.07.2025 12:31 Ответить
Щось за Бутусовим ніхто не помічав прихильності до Зе. Як до речі і до ПеПо - тому ти бісишся?
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27.07.2025 21:28 Ответить
Ради зарядки собрали 100 солдат в одном месте на открытой местности. После всех этих смертей от баллистики.
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27.07.2025 14:38 Ответить
Ну чому "Скала", а не "Скеля"...
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27.07.2025 14:40 Ответить
можна і так і сяк
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27.07.2025 20:20 Ответить
із цитати найВеликого...какая разніца
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27.07.2025 20:51 Ответить
 
 