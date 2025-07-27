Як готують штурмовиків "Скали": репортаж Юрія Бутусова. ВIДЕО

Юрій Бутусов оприлюднив репортаж про підготовку штурмових підрозділів батальйону "Скала" — одного з найрезультативніших українських підрозділів.

Матеріал демонструє, як українські військові готуються до складних бойових операцій у найбільш небезпечних зонах фронту. Особливу увагу приділено не лише фізичній витривалості та вогневій підготовці, а й злагодженості в малих групах, роботі в міській забудові та протидії ворожим дронам, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скала" вже відзначилися у важливих штурмових операціях на Донеччині й Харківщині.

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