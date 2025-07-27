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Як готують штурмовиків "Скали": репортаж Юрія Бутусова. ВIДЕО

Юрій Бутусов оприлюднив репортаж про підготовку штурмових підрозділів батальйону "Скала" — одного з найрезультативніших українських підрозділів.

Матеріал демонструє, як українські військові готуються до складних бойових операцій у найбільш небезпечних зонах фронту. Особливу увагу приділено не лише фізичній витривалості та вогневій підготовці, а й злагодженості в малих групах, роботі в міській забудові та протидії ворожим дронам, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скала" вже відзначилися у важливих штурмових операціях на Донеччині й Харківщині.

Дивіться: Нацгвардійці бригади "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3631) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (4) Бутусов Плюс (29)


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Топ коментарі
+5
Зараз "молодежь" проспиться після кабаків ,поснідає мамчиних вареничків і дадуть вичерпну відповідь...
Цензорска ухилесовська братія їм допоможуть розвинути тему.
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27.07.2025 11:03 Відповісти
+4
50+ "елітне" мясо Сирського, а не штурмовики. Це одноразові смертники. Їх вистачить максимум на місяць. Полігон це первалочна база.
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27.07.2025 12:11 Відповісти
+3
и все 45+, а где же молодежь, все со справками?
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27.07.2025 09:28 Відповісти
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и все 45+, а где же молодежь, все со справками?
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27.07.2025 09:28 Відповісти
Жалко шо ти песіонер..з хворими ногами
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27.07.2025 09:57 Відповісти
нет, не пенсионер, с 28 февраля 2022 года вернулся из-за границы в армию, и уже 3.5 года на нуле. Лишь сейчас перевожусь в более менее тыловую часть. А так 3.5 года в пехоте
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27.07.2025 17:25 Відповісти
Зараз "молодежь" проспиться після кабаків ,поснідає мамчиних вареничків і дадуть вичерпну відповідь...
Цензорска ухилесовська братія їм допоможуть розвинути тему.
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27.07.2025 11:03 Відповісти
Про вареник було грубо.
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27.07.2025 11:33 Відповісти
То в тебе недолуге,спотворене сприйняття світу-в усьому бачити підвох.
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27.07.2025 14:41 Відповісти
вони ж діти
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27.07.2025 12:28 Відповісти
50+ "елітне" мясо Сирського, а не штурмовики. Це одноразові смертники. Їх вистачить максимум на місяць. Полігон це первалочна база.
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27.07.2025 12:11 Відповісти
В зелені перемога не на часі. Тому готують що є, щоб не загинули одразу
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27.07.2025 12:31 Відповісти
Так він пішов відосікі записувати, а не служити)) Ну й клоун, як і все зелене шобло)) Певно хариться, шо до корита не пустили)))
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27.07.2025 12:39 Відповісти
Ради зарядки собрали 100 солдат в одном месте на открытой местности. После всех этих смертей от баллистики.
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27.07.2025 14:38 Відповісти
Ну чому "Скала", а не "Скеля"...
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27.07.2025 14:40 Відповісти
 
 