Під завалами після удару РФ по Куп’янську можуть перебувати троє людей. ФОТО
5 серпня близько 4:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту Куп’янськ. Влучання зафіксовано по багатоквартирному житловому будинку.
Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей — дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок.
Розбір завалів ускладнений через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників.
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