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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Под завалами после удара РФ по Купянску могут находиться три человека. ФОТО

5 августа около 4:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по городу Купянску. Попадание зафиксировано по многоквартирному жилому дому.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, под завалами могут находиться три человека - две женщины и один мужчина. Их родственники и знакомые сообщили, что они не выходят на связь.

Разбор завалов затруднен из-за постоянных обстрелов, что создает опасность для спасателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Купянске - тяжелейшая, на этом направлении остаются около 1300 жителей, - ОВА

Последствия обстрелов Куп'янська

Автор: 

обстрел (28900) Харьковская область (1407) Купянский район (336) Купянск (724) война в Украине (5523)


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