Покровское и Лиманское направления остаются самыми горячими, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели 143 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары оккупантов

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5731 обстрел, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Ольговка, Казацкое, Дарьевка Херсонской области.

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Поражение врага

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в целом сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

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На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголово.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Сиверска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Проминь, Молодецкое, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

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На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленый Гай, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил безуспешную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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