На Покровском направлении ситуация остается напряженной: основная задача противника - продвинуться максимально, - НГУ "Рубеж"

На Покровском направлении продолжает фиксироваться высокое количество вражеских штурмов. Россияне пытаются продвинуться вперед без четкой стратегии или логики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"На Покровском направлении ситуация напряженная. Противник пытается максимально штурмовать позиции бригады "Рубеж". Враг не пытается закрепляться в населенных пунктах, а основная задача противника - продвинуться максимально дальше до момента, пока он не уперся во что-то. И это можно представить как просто нашествие тараканов. То есть они везде, их очень много, они везде пытаются продвинуться и просто идти - идти вперед без какой-то логики", - подчеркнул Отченаш.

По словам офицера бригады "Рубеж" НГУ, процент штурмовых действий очень большой. И противник пытается штурмовать абсолютно на постоянной основе 24 на 7, не останавливаясь.

"Военные РФ, которые сдаются в плен, рассказывают, что они даже не знают, куда идут. То есть основная задача для них - просто штурмовать. Как они говорят, мы шли на север. Возможно, у них есть какой-то план за короткий период максимально пройти дальше, чтобы говорить, что это наше. То есть никакой логики, исключительно продвижение вперед", - добавил Отченаш.

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