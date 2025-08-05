На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою: основне завдання противника – просунутися максимально, - НГУ "Рубіж"

На Покровському напрямку продовжує фіксуватися висока кількість ворожих штурмів. Росіяни намагаються просунутися вперед без чіткої стратегії чи логіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"На Покровському напрямку ситуація напружена. Противник намагається максимально штурмувати позиції бригади "Рубіж". Ворог не намагається закріплюватися в населених пунктах, а основне завдання противника – просунутися максимально далі до моменту, поки він не вперся в щось. І це можна уявити як просто нашестя тарганів. Тобто вони всюди, їх дуже багато, вони всюди намагаються просунутися і просто йти - йти вперед без якоїсь логіки", - наголосив Отченаш.

За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ, відсоток штурмових дій дуже великий. І противник намагається штурмувати абсолютно на постійній основі 24 на 7, не зупиняючись.

"Військові РФ, які здаються в полон, розповідають, що вони навіть не знають, куди йдуть. Тобто основне завдання для них - просто штурмувати. Як вони говорять, ми йшли на північ. Можливо, у них є якийсь план за короткий період максимально пройти далі, щоб казати, що це наше. Тобто ніякої логіки, виключно просування вперед", - додав Отченаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський та Лиманський. За добу там - 73 боєзіткнення, - Генштаб. МАПИ