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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
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Оккупанты на Новопавловском направлении наступают, прячась по посадкам, - 31 ОМБр

военные, ссу

Враг не меняет тактику на Новопавловском направлении: малые группы по несколько военнослужащих продвигаются по посадкам, иногда, очень редко - рискуют идти по полям, ведь знают, что на открытой местности их ждут дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал представитель 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

"Мы их ловим, мы их останавливаем, где можем, где видим. Если мы его увидели, того россиянина, уже он живым не останется. Прячутся под деревья, под кусты, но это их не спасает. Если мы их увидели, то уже мы их уничтожаем", - рассказал военнослужащий 31-й ОМБр.

Однако, добавляет военный, каждый российский штурмовик действует по своему, ведь уровень подготовки разный. Кто хорошо обучен может даже убежать от дронов и уклониться от сбросов.

"Однако большинство просто лежит и ждет своей смерти. Находят норку и заходят в норку. Ну, если мы увидели, что они зашли в какой-то блиндаж или укрытие, то дальше идет "Вампир", или fpv на оптоволокне", - отметил представитель 31 ОМБр.

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Автор: 

боевые действия (4641) 31 отдельная механизированная бригада (7) война в Украине (5493)


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Звичайна тактика кацапоїдської орди, бити з укриття, тому що вони як вогня бояться прямого контакту з нашими воїнами.
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05.08.2025 11:52 Ответить
Трусліво наступают...
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05.08.2025 12:34 Ответить
Шкодв що ховаються..потрібно ходити в атаку скрєпно...в повний зріст і вигукувати за родіну..за путіна.
Уррра!!!..а ще краще стріцькою ланкою як білогвардійці в психічну атаку...
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05.08.2025 12:35 Ответить
Ходять як у всебе дома - а замінувати - нє?
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05.08.2025 12:39 Ответить
 
 