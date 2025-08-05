Оккупанты на Новопавловском направлении наступают, прячась по посадкам, - 31 ОМБр

Враг не меняет тактику на Новопавловском направлении: малые группы по несколько военнослужащих продвигаются по посадкам, иногда, очень редко - рискуют идти по полям, ведь знают, что на открытой местности их ждут дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал представитель 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

"Мы их ловим, мы их останавливаем, где можем, где видим. Если мы его увидели, того россиянина, уже он живым не останется. Прячутся под деревья, под кусты, но это их не спасает. Если мы их увидели, то уже мы их уничтожаем", - рассказал военнослужащий 31-й ОМБр.

Однако, добавляет военный, каждый российский штурмовик действует по своему, ведь уровень подготовки разный. Кто хорошо обучен может даже убежать от дронов и уклониться от сбросов.

"Однако большинство просто лежит и ждет своей смерти. Находят норку и заходят в норку. Ну, если мы увидели, что они зашли в какой-то блиндаж или укрытие, то дальше идет "Вампир", или fpv на оптоволокне", - отметил представитель 31 ОМБр.

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