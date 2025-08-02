Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий в тылу, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня посетил командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сырский встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках.

Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сейчас - на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

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"При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых - поиск и уничтожение ДРГ противника", - рассказал Главнокомандующий.

Также Сирский обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной.

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"Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - добавил он.