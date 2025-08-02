Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий в тылу, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня посетил командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении в Донецкой области.
Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Сырский встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках.
Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сейчас - на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.
"При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых - поиск и уничтожение ДРГ противника", - рассказал Главнокомандующий.
Также Сирский обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной.
"Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - добавил он.
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ніякі дрони не замінять піхотинця в опорнику - право чобота
.
а помім поранених і розсіяних поодинці зачищать мобілізованими "дідами"
.
Стратегія є. Авдіївка 2.0
пам'ятаю як здавали Авдіївку, допускаючи оточення орками на флангах.
але наведена подібність карт оточення Авдіївки і Покровська просто шокує !!!
це ж яким треба бути довбойобом про-сирським, щоб не засвоїти стратегію орків !!!
за таке треба під трибунал віддавати !
.
наш лівий фланг боронила відмінна "Магура", гарно боронила.
але їй не було за що зачепитись -
по флангах Авдіївки фортифікацій було НОЛЬ !!!!
Магура билась в голому степу
Покровськ не нагадує по відсутності фортифікацій на флангах ?
із новим тепер т.зв. Добропільським напрямком, плять !
саме в цей час він був в Мінську на переговорах з буйлом.
.
АПУ
є інше, де Порох жорстко сперечається з буйлом, обидва на распальцовках
.
під тиском салівана-байдена, які злякались ЯО
а вже тоді можна було поставити крапку в війні, знищивши на Правому березі найбільш боєздатну частину армії буйла.
.
малахольний Психиатрическая больница No1 після відставки Залужного Україна втратила 10% території. Все, за рахунок кого звільняли здану зеленським територію, пішло разом з Залужним і 20 генералами. Після них сирський лише пройобував. Факт. Жри не обляпайся)
Правда тільки у прес-релізах ГШ Сирського.
Всьо хорошо, прекрасна я маркіза....
а далі - по тексту
.
орки працюють по шаблону,
і про-сирський працює по шаблону
повний тупізм !!!!
.
Совковий довбойоб, у якого менше юнітів, очікувано зливає.
орки тупо вбиваються та лізуть на флангах
про-сирський тупо просирає фланги і здає "фортеці"
.
Сирсьскому більш нема чим зайнятися? Він воює на фронті чи в фейсбуці, телеграмі, тік-тоці, істаграмі, сигналі, ватсапі і тд.???
.
Рило огидне губате.