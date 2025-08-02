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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Новопавловском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий в тылу, - Сырский

Сырский о тактике россиян в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня посетил командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сырский встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад. В деталях ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках.

Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сейчас - на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

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"При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых - поиск и уничтожение ДРГ противника", - рассказал Главнокомандующий.

Также Сирский обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной.

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"Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения на месте проблемных вопросов", - добавил он.

Автор: 

Донецкая область (10377) боевые действия (4625) Александр Сырский (669)


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Топ комментарии
+15
Тотально просочились в урядовий квартал ще в 2019 р. і нарощують диверсії
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02.08.2025 22:38 Ответить
+7
А до якої тактики вдається Сирський? Коли чергова кринківська чи курська операція? Сирський, де корпуси?! Чому ти і далі в ручному режимі командуєш взводами, а не ЗСУ?!
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02.08.2025 22:48 Ответить
+6
Схоже що у нас тактик і стратегій нових нема
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02.08.2025 22:41 Ответить
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Тотально просочились в урядовий квартал ще в 2019 р. і нарощують диверсії
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02.08.2025 22:38 Ответить
Тепер вся війна виглядає як контрдиверсійна робота.Бо масованих бронекулаків вже какцапи не мають.Та й малоефективні вони.А оце просочування,як бачимо дає ефектик.Різниця порівняно з 2022 тільки в тому що тоді ДРГ реально були непогані спеціалісти.Їх було мало.Але навчені.А тепер що попало,але багато.Плюс дрони і КАБи
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02.08.2025 23:14 Ответить
Від констатації цього факту, 4ількість людей на фронті не збільшиться. Окупанти прости обминають опорники, то му що суцільної лінїї оборони, через відсутність особового складу не існує. І це проблема.
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02.08.2025 23:15 Ответить
так, основна проблема - слабкий контроль за лінією фронта, бо лінії немає через нестачу піхоти.

ніякі дрони не замінять піхотинця в опорнику - право чобота

.
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02.08.2025 23:56 Ответить
але ж в нашому тилу в них немає прикриття від їх РЕБів і РЕРів. то в чому питання їх знічтожать дронами?!
а помім поранених і розсіяних поодинці зачищать мобілізованими "дідами"
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03.08.2025 00:03 Ответить
"тил" - це кілька кілометрів від т.зв. лінії фронту, тобто - кілзона

.
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03.08.2025 00:22 Ответить
Схоже що у нас тактик і стратегій нових нема
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02.08.2025 22:41 Ответить
У Бутусова є відосик де колишній артрозвідник росказував про Дебальцево .. і ось при відході Сирський ще з одним генералом пішли з колони в іншу сторону, в сторону ворога, він каже я скинув автомат але вони вже скрились у пітьмі..
Стратегія є. Авдіївка 2.0

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02.08.2025 22:49 Ответить
це повний пєсєц !!!!!!

пам'ятаю як здавали Авдіївку, допускаючи оточення орками на флангах.
але наведена подібність карт оточення Авдіївки і Покровська просто шокує !!!

це ж яким треба бути довбойобом про-сирським, щоб не засвоїти стратегію орків !!!

за таке треба під трибунал віддавати !

.
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02.08.2025 23:26 Ответить
Ты же сам выше написал , что основная проблема нестача пехоты и некому эти фланги оборонять ,а граждане вон как горят желанием в Виннице эти фланги под Покровском защищать
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03.08.2025 00:22 Ответить
під час боїв за Авдіївку у нас була піхота і у орків не було дронів.
наш лівий фланг боронила відмінна "Магура", гарно боронила.
але їй не було за що зачепитись -
по флангах Авдіївки фортифікацій було НОЛЬ !!!!
Магура билась в голому степу

Покровськ не нагадує по відсутності фортифікацій на флангах ?
із новим тепер т.зв. Добропільським напрямком, плять !
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03.08.2025 00:32 Ответить
Сирський рік тримае Покровськ. А для кого "просирський" - поїдь туди і покажи приклад "як воно буде" на макеті 3D з виносом в натуру.
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02.08.2025 22:44 Ответить
В дурку інтернет провели?
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02.08.2025 22:50 Ответить
якщо не будеш випльовувати пігулки, тобі теж проведуть персонально в твою палату до ліжка.
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02.08.2025 22:53 Ответить
Сирський тримає лише свої яйця в теплі. Оборону тримають мобілізовані громадяни України, в т.ч. бусифіковані.
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02.08.2025 22:50 Ответить
не лише
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02.08.2025 22:51 Ответить
Іменно Сирський випустив з херсонського котла 20 тис орків за Дніпро. В полон не взяли нікого. Як таке можливо? Це або невіглас в ввйсковій справі, або просто зрадник.
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02.08.2025 22:52 Ответить
не було котла
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02.08.2025 22:54 Ответить
пане Сирський, мокша перелогіньтесь
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02.08.2025 22:57 Ответить
А підкажи хто командував військами під Дебальцево в 2014? Не Сирський? Ні?
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02.08.2025 23:08 Ответить
Психиатрическая больница No1 пісюш https://www.rbc.ua/rus/news/ato-ta-operatsiya-debaltsevomu-kim-buv-sirskiy-1707418883.html клац
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02.08.2025 23:22 Ответить
не кизди про Пороха в Дебальцево !

саме в цей час він був в Мінську на переговорах з буйлом.

.
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02.08.2025 23:30 Ответить
Поки в Дебальцевому були бої, дипломатична війна тривала у Мінську

АПУ

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02.08.2025 23:36 Ответить
це ще не найкраще фото Мінська-2.

є інше, де Порох жорстко сперечається з буйлом, обидва на распальцовках

.
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02.08.2025 23:42 Ответить
Мардва халявки пастирай шавкай ваняит. 🤣🤣🤣
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03.08.2025 00:16 Ответить
Тут больше илоны маска ,отключившего старлинк вина чем сырского.Маск повелся на блеф пу применить яо и вырубил нашим военным старлинк в херсонской области из-за чего еффективность и скоординированность действий украинских войск резко упала и орки благополучно успели свалить
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02.08.2025 23:41 Ответить
орків наші свідомо випустили.
під тиском салівана-байдена, які злякались ЯО

а вже тоді можна було поставити крапку в війні, знищивши на Правому березі найбільш боєздатну частину армії буйла.

.
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02.08.2025 23:46 Ответить
малахольний Психиатрическая больница No1 що ти ***** несеш?
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02.08.2025 22:51 Ответить
тю, а шо? це сирський за хатинку в Швейцаріі здав ЯО?
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02.08.2025 22:56 Ответить
Ніт. В рамках дій по стабілізації фронту главком мокша Сирський віджався сьогодні 100 разів за Покровськ
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02.08.2025 23:02 Ответить
Який ор )))
малахольний Психиатрическая больница No1 після відставки Залужного Україна втратила 10% території. Все, за рахунок кого звільняли здану зеленським територію, пішло разом з Залужним і 20 генералами. Після них сирський лише пройобував. Факт. Жри не обляпайся)
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02.08.2025 23:16 Ответить
Факт .Но это не только сырского вина.Да Залужный как главком лучше сырского но при нем и больше желающих воевать было ,а сейчас дефицит пехоты плюс дезертирство бусифицированных,не хотящих исполнять свой долг.У кацапов нету такого дезертирства для его пресечения у них есть заградотряды и кадыровцы.Как ни крути но диктатура с авторитарным правителем у руля во время войны много лучше демократии и всегда эту войну против этой же демократии выигрывает и история тому яркий пример.
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02.08.2025 23:51 Ответить
Прафильна ссырский, с мардовскава старый абосранец. 🤣🤣🤣
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03.08.2025 00:18 Ответить
А до якої тактики вдається Сирський? Коли чергова кринківська чи курська операція? Сирський, де корпуси?! Чому ти і далі в ручному режимі командуєш взводами, а не ЗСУ?!
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02.08.2025 22:48 Ответить
Одні проблеми - там шо - окрім Сирського - одні неуки?
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02.08.2025 22:48 Ответить
Так проблема якраз у ньому.
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02.08.2025 22:50 Ответить
а шо вам не так?
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02.08.2025 22:59 Ответить
Все просто зашибісь.

Правда тільки у прес-релізах ГШ Сирського.
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02.08.2025 23:17 Ответить
+💯!

Всьо хорошо, прекрасна я маркіза....

а далі - по тексту

.
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02.08.2025 23:32 Ответить
Після призначення і заміни Генштабу - практично все.
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03.08.2025 00:08 Ответить
Два раза мардву с катлов выпустил, два котла устроил - пора куканить, передаста. 🤣🤣🤣
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03.08.2025 00:19 Ответить
І як це так виходить...
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02.08.2025 22:49 Ответить
хронічна тупість по здачі флангів !

орки працюють по шаблону,
і про-сирський працює по шаблону

повний тупізм !!!!

.
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02.08.2025 23:34 Ответить
Перемагає совковий довбойоб, у якого більше юнітів.
Совковий довбойоб, у якого менше юнітів, очікувано зливає.
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02.08.2025 23:39 Ответить
саме так !

орки тупо вбиваються та лізуть на флангах
про-сирський тупо просирає фланги і здає "фортеці"

.
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02.08.2025 23:51 Ответить
Про це Сирський https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02XRMDfrLgn4VwzmgXAntnAg5AJHxh82FLEJ92fkfeA6Cfo7sLKzrxXWnuVNy6CTJ3l повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3566695
Сирсьскому більш нема чим зайнятися? Він воює на фронті чи в фейсбуці, телеграмі, тік-тоці, істаграмі, сигналі, ватсапі і тд.???
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02.08.2025 22:54 Ответить
він вас потішити хотів новою тактикою орків - просочуванням, а ви так грубо до нього

.
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02.08.2025 23:39 Ответить
Хіба що тактика орків просочування у грунтові води мене не тільки тішить але ще й досить потішна
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03.08.2025 00:01 Ответить
Сирський, агент раши, просочився.
Рило огидне губате.
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02.08.2025 23:32 Ответить
Ну харьковскую операцию он отлично провел да и Киев неплохо защищал.Беда и проблема не в сырском,а в количестве желающих защыщать и умирать за родину,которых явно поубавилось в последнее время да и дезертиров прибавилось.Проблема в устройстве государства как такового во время войны где диктатуры имеют преимущества перед демократиями и почти всегда их в этой войне побеждают ибо лишены всех слабостей и условностей типа прав человека или свобод и попросту плюют на них ,которыми отягощены демократии.Раша же диктаторское и авторитарное государство и не только когда воюет поэтому почти всегда и выигрывает во всех войнах,которые она ведет против своих соседей и чтобы победить ее (да-да это возможно)надо самим стать такими и отбросить эти демократические принципы,мешающие воевать.Отбросить хотя бы на время боевых действий ведь даже в рымской республике когда была война вся власть на ее время переходила в руки военных диктаторов отсюда и пошло это слово
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03.08.2025 00:05 Ответить
Апосрану мангольскую арду пахаранили китайские левасюанеры при помощи пищалей, прычем насмерть. 🤣🤣🤣
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03.08.2025 00:23 Ответить
"тотальне просочування" в кінцевому результаті приведе до "тотального насичення" і рашистської окупації за допомогою зрадників "сирих"
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02.08.2025 23:45 Ответить
Проте "велике крадівництво" та закатування мільярдів в асфальт триває. В Краматорському, Слов"янському, Сумському районах останні дні йде шалене "велике крадівництво", асфальт кладуть такими темпами, від яких місцеві просто в **** і це при тому, що довкола ремонту доріг постійні прильоти. За останні пару тижнів обстріли почастишали в рази, піздують і вдень і вночі, буває іноді з перервами, але систематично та методично, причому атаки дронами у кацапів переважають ракетні атаки. І що ми бачимо? Раптом активізувалося незламне дорожне ремонтовництво, потужне асфальтоукладальництво ... Воно й зрозуміло, бо хто там потім буде перевіряти як той асфальт покладений? Скільки його покладено? І чи був він взагалі той асфальт? Бо ж війна... Так само було під Бахмутом, під Сіверодонецьком, під Покровськом ... Сотні мільйонів гривень ЗЕлена ****** прямо зараз, закатує в асфальт там, де щодня обстріли ... Потім ********* з тих Міндічей-Чернишових-Свириденок-Степанишиних, всі ці мільярди на асфальтування прифронтових доріг спишуть, а реальні мільярди виділені ОПою для ОВА підуть на кріптогаманці, в офшори для мішпухи ЗЕлідора, для мішпухи Міндіча, для мішпухи Єрмака та для ще ХЗ якої ******, яка вже повністю ****ла від безкарності ... А нестачу дронів на фронті потім ця сама ****** спише на ******* "запад", який нас не любить... І мільйоні імбіцилів будуть плюватися в бік трампів-макронів-мерців, бо їх лаяти простіше, ніж визнати що саме ви, тупорилі курви, привели до влади абсолютних покидьків, яким ***** і на Україну і на українців. ЗЕ ПНЇ!!! ПТН ПНХ!!!
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02.08.2025 23:57 Ответить
Срули на абитаваную засабирались, патаму срачно нужжа. 🤣🤣🤣
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03.08.2025 00:25 Ответить
Де наші ТОЗ 8?. В обороні прекрасна зброя,стріляє майже безшумно,і патронів на малі групи окупантів не жаль. І вбивча сила гарна.
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02.08.2025 23:58 Ответить
Рашисти малими групами просочуються і оточують великі групи ЗСУ.
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03.08.2025 00:08 Ответить
 
 