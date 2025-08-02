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Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій у тилу, - Сирський

Сирський про тактику росіян на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні відвідав командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках.

Він наголосив, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

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"При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника", - розповів Головнокомандувач.

Також Сирський обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною.

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"З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань", - додав він.

Автор: 

Донецька область (9193) бойові дії (4379) Сирський Олександр (694)


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Топ коментарі
+13
Тотально просочились в урядовий квартал ще в 2019 р. і нарощують диверсії
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02.08.2025 22:38 Відповісти
+7
А до якої тактики вдається Сирський? Коли чергова кринківська чи курська операція? Сирський, де корпуси?! Чому ти і далі в ручному режимі командуєш взводами, а не ЗСУ?!
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02.08.2025 22:48 Відповісти
+6
Схоже що у нас тактик і стратегій нових нема
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02.08.2025 22:41 Відповісти
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Тотально просочились в урядовий квартал ще в 2019 р. і нарощують диверсії
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02.08.2025 22:38 Відповісти
Тепер вся війна виглядає як контрдиверсійна робота.Бо масованих бронекулаків вже какцапи не мають.Та й малоефективні вони.А оце просочування,як бачимо дає ефектик.Різниця порівняно з 2022 тільки в тому що тоді ДРГ реально були непогані спеціалісти.Їх було мало.Але навчені.А тепер що попало,але багато.Плюс дрони і КАБи
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02.08.2025 23:14 Відповісти
Від констатації цього факту, 4ількість людей на фронті не збільшиться. Окупанти прости обминають опорники, то му що суцільної лінїї оборони, через відсутність особового складу не існує. І це проблема.
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02.08.2025 23:15 Відповісти
Схоже що у нас тактик і стратегій нових нема
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02.08.2025 22:41 Відповісти
У Бутусова є відосик де колишній артрозвідник росказував про Дебальцево .. і ось при відході Сирський ще з одним генералом пішли з колони в іншу сторону, в сторону ворога, він каже я скинув автомат але вони вже скрились у пітьмі..
Стратегія є. Авдіївка 2.0

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02.08.2025 22:49 Відповісти
це повний пєсєц !!!!!!

пам'ятаю як здавали Авдіївку, допускаючи оточення орками на флангах.
але наведена подібність карт оточення Авдіївки і Покровська просто шокує !!!

це ж яким треба бути довбойобом про-сирським, щоб не засвоїти стратегію орків !!!

за таке треба під трибунал віддавати !

.
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02.08.2025 23:26 Відповісти
Сирський рік тримае Покровськ. А для кого "просирський" - поїдь туди і покажи приклад "як воно буде" на макеті 3D з виносом в натуру.
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02.08.2025 22:44 Відповісти
В дурку інтернет провели?
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02.08.2025 22:50 Відповісти
якщо не будеш випльовувати пігулки, тобі теж проведуть персонально в твою палату до ліжка.
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02.08.2025 22:53 Відповісти
Сирський тримає лише свої яйця в теплі. Оборону тримають мобілізовані громадяни України, в т.ч. бусифіковані.
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02.08.2025 22:50 Відповісти
не лише
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02.08.2025 22:51 Відповісти
Іменно Сирський випустив з херсонського котла 20 тис орків за Дніпро. В полон не взяли нікого. Як таке можливо? Це або невіглас в ввйсковій справі, або просто зрадник.
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02.08.2025 22:52 Відповісти
не було котла
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02.08.2025 22:54 Відповісти
пане Сирський, мокша перелогіньтесь
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02.08.2025 22:57 Відповісти
Мєдвєдєв, йди в піхву
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02.08.2025 23:00 Відповісти
А підкажи хто командував військами під Дебальцево в 2014? Не Сирський? Ні?
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02.08.2025 23:08 Відповісти
Поро
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02.08.2025 23:11 Відповісти
Психиатрическая больница No1 пісюш https://www.rbc.ua/rus/news/ato-ta-operatsiya-debaltsevomu-kim-buv-sirskiy-1707418883.html клац
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02.08.2025 23:22 Відповісти
не кизди про Пороха в Дебальцево !

саме в цей час він був в Мінську на переговорах з буйлом.

.
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02.08.2025 23:30 Відповісти
Поки в Дебальцевому були бої, дипломатична війна тривала у Мінську

АПУ

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02.08.2025 23:36 Відповісти
малахольний Психиатрическая больница No1 що ти ***** несеш?
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02.08.2025 22:51 Відповісти
тю, а шо? це сирський за хатинку в Швейцаріі здав ЯО?
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02.08.2025 22:56 Відповісти
Ніт. В рамках дій по стабілізації фронту главком мокша Сирський віджався сьогодні 100 разів за Покровськ
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02.08.2025 23:02 Відповісти
а ти тільки перднув
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02.08.2025 23:13 Відповісти
Який ор )))
малахольний Психиатрическая больница No1 після відставки Залужного Україна втратила 10% території. Все, за рахунок кого звільняли здану зеленським територію, пішло разом з Залужним і 20 генералами. Після них сирський лише пройобував. Факт. Жри не обляпайся)
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02.08.2025 23:16 Відповісти
А до якої тактики вдається Сирський? Коли чергова кринківська чи курська операція? Сирський, де корпуси?! Чому ти і далі в ручному режимі командуєш взводами, а не ЗСУ?!
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02.08.2025 22:48 Відповісти
Одні проблеми - там шо - окрім Сирського - одні неуки?
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02.08.2025 22:48 Відповісти
Так проблема якраз у ньому.
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02.08.2025 22:50 Відповісти
а шо вам не так?
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02.08.2025 22:59 Відповісти
Все просто зашибісь.

Правда тільки у прес-релізах ГШ Сирського.
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02.08.2025 23:17 Відповісти
+💯!

Всьо хорошо, прекрасна я маркіза....

а далі - по тексту

.
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02.08.2025 23:32 Відповісти
І як це так виходить...
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02.08.2025 22:49 Відповісти
хронічна тупість по здачі флангів !

орки працюють по шаблону,
і про-сирський працює по шаблону

повний тупізм !!!!

.
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02.08.2025 23:34 Відповісти
Про це Сирський https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02XRMDfrLgn4VwzmgXAntnAg5AJHxh82FLEJ92fkfeA6Cfo7sLKzrxXWnuVNy6CTJ3l повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3566695
Сирсьскому більш нема чим зайнятися? Він воює на фронті чи в фейсбуці, телеграмі, тік-тоці, істаграмі, сигналі, ватсапі і тд.???
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02.08.2025 22:54 Відповісти
Сирський, агент раши, просочився.
Рило огидне губате.
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02.08.2025 23:32 Відповісти
 
 