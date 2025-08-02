Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій у тилу, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні відвідав командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках.

Він наголосив, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

Також читайте: Армія РФ у липні втратила понад 33 тисячі військових, - Сирський

"При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника", - розповів Головнокомандувач.

Також Сирський обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною.

Також читайте: Ворог інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського на Запоріжжі, - Сирський

"З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань", - додав він.