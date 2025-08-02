Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій у тилу, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні відвідав командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України, які ведуть оборону на Покровському напрямку на Донеччині.
Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сирський зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад. В деталях ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках.
Він наголосив, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.
"При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Для ефективної протидії ДРГ створили та застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення ДРГ противника", - розповів Головнокомандувач.
Також Сирський обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною.
"З’ясував інші проблемні питання. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач та вирішення на місці проблемних питань", - додав він.
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Стратегія є. Авдіївка 2.0
пам'ятаю як здавали Авдіївку, допускаючи оточення орками на флангах.
але наведена подібність карт оточення Авдіївки і Покровська просто шокує !!!
це ж яким треба бути довбойобом про-сирським, щоб не засвоїти стратегію орків !!!
за таке треба під трибунал віддавати !
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саме в цей час він був в Мінську на переговорах з буйлом.
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АПУ
малахольний Психиатрическая больница No1 після відставки Залужного Україна втратила 10% території. Все, за рахунок кого звільняли здану зеленським територію, пішло разом з Залужним і 20 генералами. Після них сирський лише пройобував. Факт. Жри не обляпайся)
Правда тільки у прес-релізах ГШ Сирського.
Всьо хорошо, прекрасна я маркіза....
а далі - по тексту
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орки працюють по шаблону,
і про-сирський працює по шаблону
повний тупізм !!!!
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Сирсьскому більш нема чим зайнятися? Він воює на фронті чи в фейсбуці, телеграмі, тік-тоці, істаграмі, сигналі, ватсапі і тд.???
Рило огидне губате.