Ворог інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського на Запоріжжі, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи.

У зв’язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення", - повідомив Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог прагне витіснити наших воїнів із Кам’янського та Плавнів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони

Головком ЗСУ запевнив, що командуванням вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.