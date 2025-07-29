Ворог інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського на Запоріжжі, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.
"Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи.
У зв’язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення", - повідомив Сирський.
Головком ЗСУ запевнив, що командуванням вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.
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