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Новини Ситуація на фронті
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Ворог інтенсифікує наступальні дії в районі Кам’янського на Запоріжжі, - Сирський

Сирський на Запоріжжі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону у Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи.

У зв’язку з активізацією ворога відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі. Заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань. Віддав відповідні розпорядження для їх вирішення", - повідомив Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог прагне витіснити наших воїнів із Кам’янського та Плавнів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони

Головком ЗСУ запевнив, що командуванням вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.

сирський

Автор: 

Запорізька область (3881) Сирський Олександр (690) Василівський район (81) Кам’янське (13) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+2
В Покровськ чого не заїхав?
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29.07.2025 20:12 Відповісти
+2
На карте Степногорск в серой зоне уже. Сдают Запорожье.
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29.07.2025 20:33 Відповісти
+1
сирський вже у кацапів вивчає новомову. інтенсифікує, що це?
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29.07.2025 20:16 Відповісти
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В Покровськ чого не заїхав?
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29.07.2025 20:12 Відповісти
Бо Покровськ райцентр, та ведмежий кут, а Запор - обласний та від Каменського оркам до нього два переходи, через Степногірськ.
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29.07.2025 20:40 Відповісти
сирський вже у кацапів вивчає новомову. інтенсифікує, що це?
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29.07.2025 20:16 Відповісти
Теж зависла на цьому слові..
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29.07.2025 20:39 Відповісти
От чому він командувач , а не речник?(((
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29.07.2025 20:23 Відповісти
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби...
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29.07.2025 20:28 Відповісти
На карте Степногорск в серой зоне уже. Сдают Запорожье.
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29.07.2025 20:33 Відповісти
Теоретично река Конка може їх зупинити на якійсь час, але й від неї до Запора дострілюють навіть міномети.
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29.07.2025 20:42 Відповісти
Чи не на часі підірвати дніпрогес, як вважаєте?
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29.07.2025 20:45 Відповісти
Запоріжжю кришка, ще 5 км і почнуть лупити з артелерії та РСЗВ, тобто руйнувати все і вся. Буде як із Маріуполем та Харковом, дуже шкода.
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29.07.2025 20:46 Відповісти
 
 