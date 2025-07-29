Враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону на Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Держу на особом контроле ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них - Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.

В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, которые ведут оборону на Запорожье. Заслушал доклады командиров по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал соответствующие распоряжения для их решения", - сообщил Сирский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг стремится вытеснить наших воинов из Каменского и Плавней на Ореховском направлении, - Силы обороны

Главком ВСУ заверил, что командованием принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью.