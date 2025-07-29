РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10431 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте
663 10

Враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье, - Сырский

Сырский в Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону на Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Держу на особом контроле ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них - Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.

В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, которые ведут оборону на Запорожье. Заслушал доклады командиров по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал соответствующие распоряжения для их решения", - сообщил Сирский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг стремится вытеснить наших воинов из Каменского и Плавней на Ореховском направлении, - Силы обороны

Главком ВСУ заверил, что командованием принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью.

сырский

Автор: 

Запорожская область (3349) Александр Сырский (666) Васильевский район (81) Каменское (13) война в Украине (5407)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
В Покровськ чого не заїхав?
показать весь комментарий
29.07.2025 20:12 Ответить
+2
На карте Степногорск в серой зоне уже. Сдают Запорожье.
показать весь комментарий
29.07.2025 20:33 Ответить
+1
сирський вже у кацапів вивчає новомову. інтенсифікує, що це?
показать весь комментарий
29.07.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Покровськ чого не заїхав?
показать весь комментарий
29.07.2025 20:12 Ответить
Бо Покровськ райцентр, та ведмежий кут, а Запор - обласний та від Каменського оркам до нього два переходи, через Степногірськ.
показать весь комментарий
29.07.2025 20:40 Ответить
сирський вже у кацапів вивчає новомову. інтенсифікує, що це?
показать весь комментарий
29.07.2025 20:16 Ответить
Теж зависла на цьому слові..
показать весь комментарий
29.07.2025 20:39 Ответить
От чому він командувач , а не речник?(((
показать весь комментарий
29.07.2025 20:23 Ответить
Родинні зв'язки сильніші за будь які клятви, присяги та дружби...
показать весь комментарий
29.07.2025 20:28 Ответить
На карте Степногорск в серой зоне уже. Сдают Запорожье.
показать весь комментарий
29.07.2025 20:33 Ответить
Теоретично река Конка може їх зупинити на якійсь час, але й від неї до Запора дострілюють навіть міномети.
показать весь комментарий
29.07.2025 20:42 Ответить
Чи не на часі підірвати дніпрогес, як вважаєте?
показать весь комментарий
29.07.2025 20:45 Ответить
Запоріжжю кришка, ще 5 км і почнуть лупити з артелерії та РСЗВ, тобто руйнувати все і вся. Буде як із Маріуполем та Харковом, дуже шкода.
показать весь комментарий
29.07.2025 20:46 Ответить
 
 