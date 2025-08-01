Армія РФ у липні втратила понад 33 тисячі військових, - Сирський

У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.

"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення втрати армії РФ становлять близько 1 054 200 осіб.

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