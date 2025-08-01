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Новини Ліквідація російських окупантів
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Армія РФ у липні втратила понад 33 тисячі військових, - Сирський

ліквідація

У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.

"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення втрати армії РФ становлять близько 1 054 200 осіб.

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Автор: 

армія рф (18335) ліквідація (4286) знищення (7897) Сирський Олександр (693)


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Що кацап, не подобається?
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01.08.2025 09:51 Відповісти
А наша???
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01.08.2025 09:55 Відповісти
А дати перелік втрачених НП за липень слабо дати?
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01.08.2025 10:16 Відповісти
Капець, верховний підрахуй.То за день, то за тиждень,то з начала року.
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01.08.2025 10:21 Відповісти
 
 