Армія РФ у липні втратила понад 33 тисячі військових, - Сирський
У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.
За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.
"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення втрати армії РФ становлять близько 1 054 200 осіб.
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Сергей Сергей #530107
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Валерій Стрюков #483095
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Юрий #499168
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