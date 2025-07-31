Підроздліи СБС вразили 146 окупантів за минулу добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 682 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема

146 одиниць особового складу, з яких 88 – ліквідовано;

46 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;

8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–31.07) знищено/уражено 23433 цілі, з яких 5134 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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