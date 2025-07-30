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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант згорів серед поля після влучання дрона. ВIДЕО

FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили російського піхотинця-штурмовика.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрони 414-ї бригади СБС наздоганяють окупантів-штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5203) Сили безпілотних систем (174) 414 Птахи Мадяра (28)


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горів добре!
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30.07.2025 23:51 Відповісти
Гарно підгорів кацапський пердяк.
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31.07.2025 00:30 Відповісти
тупориле не доперло, що краще гор1ти в1д бояри))
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31.07.2025 00:48 Відповісти
Черговий московіт, яких, уже майже 2.000.000 орків, згорів на теренах України, за гроші прутня-матвієнчихи!
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31.07.2025 00:50 Відповісти
Мабуть, воно, на Берлін, до нємок лізло, до Меркельші, але ж заблукав у Мирній Україні!?!? Скотиняка, сруськая….
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31.07.2025 00:52 Відповісти
Пожежник? Пажарный? Поджарник....
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31.07.2025 01:23 Відповісти
 
 