Окупант згорів серед поля після влучання дрона. ВIДЕО
FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили російського піхотинця-штурмовика.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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