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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони 414-ї бригади СБС наздоганяють окупантів-штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують ворожих штурмовиків на мотоциклах.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дронарі 414-ї бригади знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

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07.07.2025 23:53 Відповісти
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07.07.2025 23:55 Відповісти
Без промахів...
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08.07.2025 00:14 Відповісти
 
 