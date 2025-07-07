Дрони 414-ї бригади СБС наздоганяють окупантів-штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують ворожих штурмовиків на мотоциклах.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар07.07.2025 23:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luiza
показати весь коментар07.07.2025 23:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Водяной #551433
показати весь коментар08.07.2025 00:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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