Дронарі 414-ї бригади знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили танк і БМП окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар02.07.2025 17:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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