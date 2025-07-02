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Дронарі 414-ї бригади знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили танк і БМП окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Командир екіпажу FPV-дрона 414-ї ОБ "Птахи Мадяра" за допомогою безпілотника взяв у полон окупанта. ВIДЕО

Автор: 

танк (2096) дрони (5032) Сили безпілотних систем (126) 414 Птахи Мадяра (8)


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А яка в них мета, за самогоном у сусіднє село зганяти?
показати весь коментар
02.07.2025 17:40 Відповісти
 
 