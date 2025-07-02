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Дронари 414-й бригады уничтожили танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили танк и БМП оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Командир экипажа FPV-дрона 414-й ОБ "Птахи Мадяра" с помощью беспилотника взял в плен оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

танк (2285) дроны (4223) Силы беспилотных систем (124) 414 Птахи Мадяра (8)


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А яка в них мета, за самогоном у сусіднє село зганяти?
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02.07.2025 17:40 Ответить
 
 