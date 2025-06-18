Командир экипажа FPV-дрона 414-й ОБ "Птахи Мадяра" с помощью беспилотника взял в плен оккупанта. ВИДЕО

Во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" с псевдонимом "Пейн" с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

БпЛА сопроводил российского солдата прямо к нашим позициям, где он и был задержан.

"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик - это шанс освободить наших воинов из российского плена", - отметили в сообщении.

В Генштабе добавили, что командир расчета FPV-дрона "Пейн" - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.