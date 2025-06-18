РУС
Командир экипажа FPV-дрона 414-й ОБ "Птахи Мадяра" с помощью беспилотника взял в плен оккупанта. ВИДЕО

Во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" с псевдонимом "Пейн" с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

БпЛА сопроводил российского солдата прямо к нашим позициям, где он и был задержан.

"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик - это шанс освободить наших воинов из российского плена", - отметили в сообщении.

В Генштабе добавили, что командир расчета FPV-дрона "Пейн" - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.

молодці хлопці, але інших бараньте наглухо...бо не всі підуть за дроном.
18.06.2025 21:16 Ответить
18.06.2025 21:26 Ответить
Слава нашим дронщикам!
18.06.2025 21:26 Ответить
щось дуже дофіга стало Мадяра. не Білецького, не Прокопенка, не Кузика, не Вереса, не інших шанованих командирів, лише Роберт. чи не тому що він дупу 0Пі вилизує?
18.06.2025 22:06 Ответить
Звідки пишеш, розумнику? з під ліжка?
18.06.2025 22:36 Ответить
На болотах досі срачка?
18.06.2025 23:11 Ответить
да пусть вылизывает, если надо. Главное чтобы был результат на поле боя
18.06.2025 23:18 Ответить
Тепер ще годуй того москаля...
18.06.2025 22:33 Ответить
 
 