Командир экипажа FPV-дрона 414-й ОБ "Птахи Мадяра" с помощью беспилотника взял в плен оккупанта. ВИДЕО
Во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" с псевдонимом "Пейн" с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
БпЛА сопроводил российского солдата прямо к нашим позициям, где он и был задержан.
"Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик - это шанс освободить наших воинов из российского плена", - отметили в сообщении.
В Генштабе добавили, что командир расчета FPV-дрона "Пейн" - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.
