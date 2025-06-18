УКР
Командир екіпажу FPV-дрона 414-ї ОБ "Птахи Мадяра" за допомогою безпілотника взяв у полон окупанта. ВIДЕО

Під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

БпЛА супроводив російського солдата просто до наших позицій, де його й було затримано.

"Наші захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник - це шанс визволити наших воїнів із російського полону", - наголосили в повідомленні.

У Генштабі додали, що командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" - Герой України. Його екіпаж вже вивів з ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів.

молодці хлопці, але інших бараньте наглухо...бо не всі підуть за дроном.
18.06.2025 21:16 Відповісти
18.06.2025 21:26 Відповісти
Слава нашим дронщикам!
18.06.2025 21:26 Відповісти
щось дуже дофіга стало Мадяра. не Білецького, не Прокопенка, не Кузика, не Вереса, не інших шанованих командирів, лише Роберт. чи не тому що він дупу 0Пі вилизує?
18.06.2025 22:06 Відповісти
Звідки пишеш, розумнику? з під ліжка?
18.06.2025 22:36 Відповісти
На болотах досі срачка?
18.06.2025 23:11 Відповісти
да пусть вылизывает, если надо. Главное чтобы был результат на поле боя
18.06.2025 23:18 Відповісти
Тепер ще годуй того москаля...
18.06.2025 22:33 Відповісти
 
 