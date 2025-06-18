Командир екіпажу FPV-дрона 414-ї ОБ "Птахи Мадяра" за допомогою безпілотника взяв у полон окупанта. ВIДЕО
Під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
БпЛА супроводив російського солдата просто до наших позицій, де його й було затримано.
"Наші захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник - це шанс визволити наших воїнів із російського полону", - наголосили в повідомленні.
У Генштабі додали, що командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" - Герой України. Його екіпаж вже вивів з ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів.
