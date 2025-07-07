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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дроны 414-й бригады СБС догоняют оккупантов-штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают вражеских штурмовиков на мотоциклах.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дронари 414-й бригады уничтожили танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

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дроны (4256) Силы беспилотных систем (135) 414 Птахи Мадяра (11)


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07.07.2025 23:53 Ответить
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07.07.2025 23:55 Ответить
 
 