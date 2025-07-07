Дроны 414-й бригады СБС догоняют оккупантов-штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают вражеских штурмовиков на мотоциклах.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Alessandro Moretti
показать весь комментарий07.07.2025 23:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий07.07.2025 23:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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