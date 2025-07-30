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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант сгорел посреди поля после попадания дрона. ВИДЕО

FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили российского пехотинца-штурмовика.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дроны 414-й бригады СБС догоняют оккупантов-штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

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дроны (4369) Силы беспилотных систем (169) 414 Птахи Мадяра (28)


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горів добре!
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30.07.2025 23:51 Ответить
Гарно підгорів кацапський пердяк.
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31.07.2025 00:30 Ответить
тупориле не доперло, що краще гор1ти в1д бояри))
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31.07.2025 00:48 Ответить
Черговий московіт, яких, уже майже 2.000.000 орків, згорів на теренах України, за гроші прутня-матвієнчихи!
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31.07.2025 00:50 Ответить
Мабуть, воно, на Берлін, до нємок лізло, до Меркельші, але ж заблукав у Мирній Україні!?!? Скотиняка, сруськая….
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31.07.2025 00:52 Ответить
 
 