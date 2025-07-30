Оккупант сгорел посреди поля после попадания дрона. ВИДЕО
FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили российского пехотинца-штурмовика.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Oleg K #589544
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