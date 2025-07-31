Подразделения СБС поразили 146 оккупантов за прошедшие сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 682 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности

146 единиц личного состава, из которых 88 - ликвидировано;

46 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;

8 артиллерийских систем, 3 единицы бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-31.07) уничтожено/поражено 23433 цели, из которых 5134 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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