РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости Фото
218 1

Подразделения СБС поразили 146 оккупантов за прошедшие сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 682 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности

  • 146 единиц личного состава, из которых 88 - ликвидировано;
  • 46 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
  • 8 артиллерийских систем, 3 единицы бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-31.07) уничтожено/поражено 23433 цели, из которых 5134 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупант сгорел среди поля после попадания дрона. ВИДЕО

Результаты работы СБС

Автор: 

ликвидация (3900) уничтожение (7585) Силы беспилотных систем (172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов "унікальні цілі".
На жаль, про "масштабування" та "кластери" тут не всунеш!
показать весь комментарий
31.07.2025 19:51 Ответить
 
 