Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 054 200 осіб (+940 за добу), 11 068 танків, 30 944 артсистеми, 23 068 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 054 200 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1054200 (+940) осіб
танків – 11068 (+1) од
бойових броньованих машин – 23068 (+2) од
артилерійських систем – 30944 (+33) од
РСЗВ – 1451 (+0) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)
крилаті ракети – 3551 (+3)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
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Україна понад усе! Ми встоїмо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям Слава!
108! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 49000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 054 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
"весняно-літній наступ"
Березень 1 328
Квітень 1 214
Травень 1 141
Червень 1 081
Липень 1 072
Сумісна броня не підвела, встановила новий місячний антирекорд 225 одиниць, попередній квітень 23-го 295. Якщо розглядати окремо, то танки виповзли з антирекорду 85 од в липні, мінімум 84 (той же квітень 23-го) і найближчий мінімум 104 травень 23-го.
ББМ за липень 140 од - грудень 22-го 207, квітень 23-го 211
Арта за липень 1 190 стволів, що зовсім не погано
Логістика 3 198 од - добре
БпЛА 6 117 од, червень 4 574, травень 3 965 - нарощуються тварюки