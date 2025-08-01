Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 054 200 человек (+940 за сутки), 11 068 танков, 30 944 артсистемы, 23 068 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 054 200 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1054200 (+940) человек

танков - 11068 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед.

артиллерийских систем - 30944 (+33) ед

РСЗО - 1451 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163)

крылатые ракеты - 3551 (+3)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56894 (+72)

специальная техника - 3935 (+0)

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