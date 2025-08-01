Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 054 200 человек (+940 за сутки), 11 068 танков, 30 944 артсистемы, 23 068 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 054 200 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1054200 (+940) человек
танков - 11068 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед.
артиллерийских систем - 30944 (+33) ед
РСЗО - 1451 (+0) ед
средства ПВО - 1203 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163)
крылатые ракеты - 3551 (+3)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 56894 (+72)
специальная техника - 3935 (+0)
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Україна понад усе! Ми встоїмо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям Слава!
108! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 49000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 054 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.