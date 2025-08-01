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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 054 200 человек (+940 за сутки), 11 068 танков, 30 944 артсистемы, 23 068 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 054 200 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1054200 (+940) человек

танков - 11068 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23068 (+2) ед.

артиллерийских систем - 30944 (+33) ед

РСЗО - 1451 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49057 (+163)

крылатые ракеты - 3551 (+3)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56894 (+72)

специальная техника - 3935 (+0)

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (20184) Генштаб ВС (6725) ликвидация (3900) уничтожение (7585)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.08.2025 08:14 Ответить
Враховуючи той факт, як оркокацапня лікували після останньої ракетно-дронової атаки на Київ; раділи зруйнованим будинкам, раділи жертвам наслідків... то співчуття в мене (як і в більшості) до кацапні як не було, немає і не буде. Най то пожежі, паводки, землетруси, цунамі, вулканізація то що. Ці явища з катастрофічними наслідками просто гріють душу. Повиздихайте усі - гниль Світу.

Україна понад усе! Ми встоїмо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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01.08.2025 08:41 Ответить
инув 4181 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 49000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 054 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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01.08.2025 08:47 Ответить
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01.08.2025 08:54 Ответить
Щось останнім часом м'яса замало... Орки зі зброєю мають бути знищені, а оркостан мусить лежати в руїнах!
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01.08.2025 09:19 Ответить
 
 