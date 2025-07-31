Силы обороны уничтожили пункт управления БПЛА противника на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток произошло 124 боевых столкновения. Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, применили 66 управляемых бомб. Кроме этого, россияне применили 1 449 дронов-камикадзе и осуществили 3 410 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили двенадцать атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 304 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики двадцать восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Ямполь, Григорьевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в направлении Григорьевки и Ступочек. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра.

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На Покровском направлении захватнические подразделения тридцать семь раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили восемьдесят восемь оккупантов, из них пятьдесят два - безвозвратно. Также уничтожено два мотоцикла, пункт управления БпЛА, два беспилотных летательных аппарата и повреждено орудие оккупантов.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка. Три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые стойко сдерживают противника.