РФ пытается прорвать оборону Украины на востоке и юге. Силы обороны отражают атаки врага на 11 направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 472 дрона-камикадзе.

Агрессор нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Белогорье Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За минувшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка, Диброва - в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часова Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного, Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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