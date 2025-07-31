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Новости Боевые действия на юге Бои на востоке Украины
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РФ пытается прорвать оборону Украины на востоке и юге. Силы обороны отражают атаки врага на 11 направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 472 дрона-камикадзе.

Агрессор нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Белогорье Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За минувшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка, Диброва - в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямполь.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часова Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного, Предтечино.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещиевки.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Карты боевых действий на утро 31 июля

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

Карты боевых действий на утро 31 июля

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили оккупантов вблизи Темировки на Запорожье, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Генштаб ВС (6721) боевые действия (4609) война в Украине (5425)


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Де мобілізація додаткових категорій населення, молоді, жінок, медиків? Чому влада в коматозі?
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31.07.2025 08:48 Ответить
Рашисти окупували Кам'янське на Запоріжжі та Верхньокам'янське на Донеччині.

Сирський прокинься - ти сериш.
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31.07.2025 09:50 Ответить
@ "На Покровському напрямку противник просунувся в населеному пункті Звірове і штурмує у напрямку селища Леонтовичі та міста Покровськ. В самому місті продовжують діяти російські ДРГ.
Також бійці ЗСУ повідомляють, що російські ДРГ діють у районі Мирнограда. На північ від останнього противник зайняв район вентствола шахти та закріпився на східній околиці Красного Лиману."
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31.07.2025 10:31 Ответить
 
 