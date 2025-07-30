Силы обороны отбросили оккупантов вблизи Темировки на Запорожье, - ОСГВ "Хортица"

На Новопавловском направлении украинские защитники отбросили на предыдущие позиции российских оккупантов, которые пытались продвинуться в направлении населенного пункта Темировка Запорожской области.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты пытались атаковать в направлении Темировки, однако Силы обороны отбросили захватчиков на предыдущие позиции.

Также военнослужащий одной из бригад, которая держит оборону на Новопавловском направлении, рассказал, что российские диверсионно-разведывательные группы систематически пытаются закрепиться в селе.

"Они проникают, их уничтожают, они проникают, их уничтожают. Они пытаются проникнуть, закрепиться, но они постоянно уничтожаются. Они проникают в основном не через наш рубеж обороны, а через восточный. Ситуация напряженная, но пока мы держим свои позиции",- сказал военный.

Ранее паблик DeepState сообщал, что войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей, а также на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

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