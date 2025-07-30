Враг продвинулся возле Разино, Темировки, Александрограда и в Яблоневке. Есть движение войск РФ возле Малиевки на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей, а также на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Разино (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Темировки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Александрограда (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и в Яблоневке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.



Разино



Темировка



Малиевка



Александроград



Яблоневка