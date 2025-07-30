РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10030 посетителей онлайн
Новости
3 127 27

Враг продвинулся возле Разино, Темировки, Александрограда и в Яблоневке. Есть движение войск РФ возле Малиевки на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей, а также на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Разино (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Темировки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Александрограда (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и в Яблоневке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Разино карта
Разино

Темировка карта
Темировка

Малиевка карта
Малиевка

Александроград
Александроград

Яблоновка карта
Яблоневка

Автор: 

Запорожская область (3356) Донецкая область (10345) Днепропетровская область (4294) Синельниковский район (153) Волновахский район (326) Покровский район (813) Пологовский район (102) Малиевка (1) Александроград (2) Разино (3) Темировка (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Схоже з цим Верховним головкомом і Сирським годі сподіватися на зупинку ворога і вдалий контрнаступ ,чи це йде планова здача України ? .Саме тому було відправлено у відстаку вище військове керівництво в лютому 2024 року.
показать весь комментарий
30.07.2025 06:48 Ответить
+9
Після того, як єврейський клоун ПРИБРАВ Залужного, не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель! Це зробили на прохання Пуйла?
показать весь комментарий
30.07.2025 07:28 Ответить
+8
❗️Потужний землетрус 8,5 (!) балів сколихнув російську Камчатку, а на узбережжі хвилі цунамі досягли 4 метрів - русня в паніці, на трасах затори через масову евакуацію

Що відомо:
• у місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду;
• у Петропавловську-Камчатському - масовий виїзд русні, дороги паралізовані заторами;
• цунамі заввишки 3-4 метри накотило на Єлізовський район. Людей закликають залишати прибережні зони.
• росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» - ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.
показать весь комментарий
30.07.2025 07:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже з цим Верховним головкомом і Сирським годі сподіватися на зупинку ворога і вдалий контрнаступ ,чи це йде планова здача України ? .Саме тому було відправлено у відстаку вище військове керівництво в лютому 2024 року.
показать весь комментарий
30.07.2025 06:48 Ответить
Зелень продовжує здавати Україну! Дякуємо "мудрому наріду"!
показать весь комментарий
30.07.2025 08:32 Ответить
Ну, тут причина у іншому. Завдяки зеленському воювати майже німа чим і вже майже немає кому. Про просування і успіхи москалів на Куп'янщині взагалі не пишуть.
показать весь комментарий
30.07.2025 08:49 Ответить
они просачиваются по одному, по два, ищут убежище, потом туда по одному, по два начинают просачиваться еще. И так в разных местах. Дронами таскают им жратву, БК. Потом количество орков за неделю-месяц достигает критического предела и они начинают блокировать дороги и занимать села в тактической глубине. Так просрали Кондрашевку, Голубивку, Радьковку, Соблевку возле Купянска ,
показать весь комментарий
30.07.2025 08:55 Ответить
❗️Потужний землетрус 8,5 (!) балів сколихнув російську Камчатку, а на узбережжі хвилі цунамі досягли 4 метрів - русня в паніці, на трасах затори через масову евакуацію

Що відомо:
• у місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду;
• у Петропавловську-Камчатському - масовий виїзд русні, дороги паралізовані заторами;
• цунамі заввишки 3-4 метри накотило на Єлізовський район. Людей закликають залишати прибережні зони.
• росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» - ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.
показать весь комментарий
30.07.2025 07:05 Ответить
Ми наступаэм і ворог біжить біжить біжить
показать весь комментарий
30.07.2025 07:07 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
30.07.2025 07:14 Ответить
Після того, як єврейський клоун ПРИБРАВ Залужного, не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель! Це зробили на прохання Пуйла?
показать весь комментарий
30.07.2025 07:28 Ответить
застреліть піаніста , він не тяме шо він робить
показать весь комментарий
30.07.2025 07:35 Ответить
Да ну ,а как же Кондратовка в сумской области об освобождении которой уже целую неделю трубят.Сарказм если что
показать весь комментарий
30.07.2025 08:45 Ответить
...але ситуація контрольована(((
показать весь комментарий
30.07.2025 07:41 Ответить
Зрадники у вищому керівництві країни думають що на них не знайдуть управу?
показать весь комментарий
30.07.2025 07:55 Ответить
Досі не знайшли, то чого їм хвилюватися? Всі відкриті тим же НАБУ справи, оголошені "підозри" просто ігноруються під глумливе "а **** ви нам сдєлаєтє"? Всі злочинці/хабарники або спокійно втекли за кордон (привіт Буданову та пильній прикордонній службі), або продовжують займати свої посади. В крайньому випадку їхні справи передаються в СБУ, тобто ніякого покарання фігурантам не буде. Нам не сцють в очі, а вже дещо інше роблять. А пропозиції на кшталт "звертайтесь до суду" виглядають як неприховане "йдіть ви нах...."
показать весь комментарий
30.07.2025 08:43 Ответить
И 17 гривневояичный Резников яркий тому пример и доказательство
показать весь комментарий
30.07.2025 08:47 Ответить
так. Вони ще для свого захисту збільшують СБУ на 10 000 альфачів. Для ЗСУ людей немає, для СБУ і мусорів є.
показать весь комментарий
30.07.2025 09:01 Ответить
Хто керує країною?
Велике питання чи всі очільники підконтрольних їм органів, знають відповідь на це питання?
Здається, що в нас таки всі очільникі відомств стали президентами і навіть очільники геошек, матернова, сімка понадвелика і звісно желєзняк.
Я думаю це і є досягнення пуйла в нашій країні, а не тільки окупація теріторій.
Чи відчуває зе, що занадто навколо нього президентів які призвели до страшної емісії владу як таку.
Про стефанчука і парламент краще промовчу, це не отара баранів, це плем'я канібалів.
показать весь комментарий
30.07.2025 08:05 Ответить
Та концепція проста: Якщо Україна виживе то будуть порушені тисячі кримінальних справ і укрМоссад всіх знайде. Але якщо Україна буде знищена то ця зелень знову на коні в Малорашистії. Отаке!
показать весь комментарий
30.07.2025 08:45 Ответить
Де Зеленський командір, там завжди перемога! Щоправда, не наша, но то досадниє деталі.
показать весь комментарий
30.07.2025 08:08 Ответить
Щодня просуваються. Зжирають українські землі, культуру, спадок . ВСЕ
Думаєте їх повернути ? Махнути чарівною паличкою і вже опа- Україна знову там. А фіг
показать весь комментарий
30.07.2025 08:22 Ответить
Зате вчора "Спецпризначенці ССО збили ворожий дрон "Мавік""
Джерело: https://censor.net/ua/v3565965
Відчуваєте потужну потужність?
показать весь комментарий
30.07.2025 08:46 Ответить
До Конча-Заспи ще далеко.
показать весь комментарий
30.07.2025 09:02 Ответить
ну ось ворог вже і на Дніпропетровщині.....
показать весь комментарий
30.07.2025 08:59 Ответить
 
 