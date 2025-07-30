Враг продвинулся возле Разино, Темировки, Александрограда и в Яблоневке. Есть движение войск РФ возле Малиевки на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей, а также на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Разино (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области), Темировки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Александрограда (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и в Яблоневке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Володимир Омельянов
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+9 Володимир Трощинський #576088
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+8 Fox Fox #573921
показать весь комментарий30.07.2025 07:05 Ответить Ссылка
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Що відомо:
• у місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду;
• у Петропавловську-Камчатському - масовий виїзд русні, дороги паралізовані заторами;
• цунамі заввишки 3-4 метри накотило на Єлізовський район. Людей закликають залишати прибережні зони.
• росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» - ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.
Велике питання чи всі очільники підконтрольних їм органів, знають відповідь на це питання?
Здається, що в нас таки всі очільникі відомств стали президентами і навіть очільники геошек, матернова, сімка понадвелика і звісно желєзняк.
Я думаю це і є досягнення пуйла в нашій країні, а не тільки окупація теріторій.
Чи відчуває зе, що занадто навколо нього президентів які призвели до страшної емісії владу як таку.
Про стефанчука і парламент краще промовчу, це не отара баранів, це плем'я канібалів.
Думаєте їх повернути ? Махнути чарівною паличкою і вже опа- Україна знову там. А фіг
Джерело: https://censor.net/ua/v3565965
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