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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Олександрограда та в Яблунівці. Є рух військ РФ біля Маліївки на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Разіного ( село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Темирівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Олександрограда (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та в Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Разіне карта
Разіне

Темирівка карта
Темирівка 

Маліївка карта
Маліївка

Олександроград
Олександроград

Яблунівка карта
Яблунівка

Автор: 

Запорізька область (3889) Донецька область (9163) Дніпропетровська область (4077) Синельниківський район (152) Волноваський район (327) Покровський район (820) Пологівський район (102) Маліївка (1) Олександроград (2) Разіне (3) Темирівка (1)


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Схоже з цим Верховним головкомом і Сирським годі сподіватися на зупинку ворога і вдалий контрнаступ ,чи це йде планова здача України ? .Саме тому було відправлено у відстаку вище військове керівництво в лютому 2024 року.
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30.07.2025 06:48 Відповісти
❗️Потужний землетрус 8,5 (!) балів сколихнув російську Камчатку, а на узбережжі хвилі цунамі досягли 4 метрів - русня в паніці, на трасах затори через масову евакуацію

Що відомо:
• у місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду;
• у Петропавловську-Камчатському - масовий виїзд русні, дороги паралізовані заторами;
• цунамі заввишки 3-4 метри накотило на Єлізовський район. Людей закликають залишати прибережні зони.
• росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» - ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.
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30.07.2025 07:05 Відповісти
Ми наступаэм і ворог біжить біжить біжить
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30.07.2025 07:07 Відповісти
Слава Україні!
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30.07.2025 07:14 Відповісти
 
 