Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Олександрограда та в Яблунівці. Є рух військ РФ біля Маліївки на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Разіного ( село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Темирівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Олександрограда (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та в Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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Що відомо:
• у місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду;
• у Петропавловську-Камчатському - масовий виїзд русні, дороги паралізовані заторами;
• цунамі заввишки 3-4 метри накотило на Єлізовський район. Людей закликають залишати прибережні зони.
• росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» - ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.