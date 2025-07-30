Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Олександрограда та в Яблунівці. Є рух військ РФ біля Маліївки на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Разіного ( село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області), Темирівки (село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Олександрограда (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та в Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.



Разіне



Темирівка



Маліївка



Олександроград



Яблунівка