Сили оборони відкинули окупантів поблизу Темирівки на Запоріжжі, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку українські захисники відкинули на попередні позиції російських окупантів, які намагались просунутись у напрямку населеного пункту Темирівка Запорізької області.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти намагалися атакувати в напрямку Темирівки, однак Сили оборони відкинули загарбників на попередні позиції.

Також військовослужбовець однієї з бригад, яка тримає оборону на Новопавлівському напрямку, розповів, що російські диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються закріпитись в селі.

"Вони проникають, їх знищують, вони проникають, їх знищують. Вони намагаються проникнути, закріпитися, але вони постійно знищуються. Вони проникають здебільшого не через наш рубіж оборони, а через східний. Ситуація напружена, але поки ми тримаємо свої позиції",- сказав військовий.

Раніше паблік DeepState повідомляв, що війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.

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