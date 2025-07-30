Сили оборони відкинули окупантів поблизу Темирівки на Запоріжжі, - ОСУВ "Хортиця"
На Новопавлівському напрямку українські захисники відкинули на попередні позиції російських окупантів, які намагались просунутись у напрямку населеного пункту Темирівка Запорізької області.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти намагалися атакувати в напрямку Темирівки, однак Сили оборони відкинули загарбників на попередні позиції.
Також військовослужбовець однієї з бригад, яка тримає оборону на Новопавлівському напрямку, розповів, що російські диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються закріпитись в селі.
"Вони проникають, їх знищують, вони проникають, їх знищують. Вони намагаються проникнути, закріпитися, але вони постійно знищуються. Вони проникають здебільшого не через наш рубіж оборони, а через східний. Ситуація напружена, але поки ми тримаємо свої позиції",- сказав військовий.
Раніше паблік DeepState повідомляв, що війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей, а також на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль