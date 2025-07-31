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Новини Бойові дії на півдні Бої на сході України
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РФ намагається прорвати оборону на сході та півдні. Сили оборони відбивають атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб. МАПИ

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 боєзіткнення.

Обстріли України 

Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Білогір’я Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Мапи бойових дій на ранок 31 липня

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули окупантів поблизу Темирівки на Запоріжжі, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Генштаб ЗС (7033) бойові дії (4375) війна в Україні (5504)


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Де мобілізація додаткових категорій населення, молоді, жінок, медиків? Чому влада в коматозі?
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31.07.2025 08:48 Відповісти
Рашисти окупували Кам'янське на Запоріжжі та Верхньокам'янське на Донеччині.

Сирський прокинься - ти сериш.
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31.07.2025 09:50 Відповісти
@ "На Покровському напрямку противник просунувся в населеному пункті Звірове і штурмує у напрямку селища Леонтовичі та міста Покровськ. В самому місті продовжують діяти російські ДРГ.
Також бійці ЗСУ повідомляють, що російські ДРГ діють у районі Мирнограда. На північ від останнього противник зайняв район вентствола шахти та закріпився на східній околиці Красного Лиману."
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31.07.2025 10:31 Відповісти
 
 