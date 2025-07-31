Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 053 260 человек (+1070 за сутки), 11 067 танков, 30 911 артсистем, 23 066 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 053 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 053 260 (+1070) человек,

танков - 11 067 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 23 066 (+1) единиц,

артиллерийских систем - 30 911 (+16) единиц,

РСЗО - 1451 (+0) единица,

средств ПВО - 1203 (+1) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 894 (+209) единицы,

крылатых ракет - 3548 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 56 822 (+68) единицы,

специальной техники - 3935 (+0) единиц.

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