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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 053 260 человек (+1070 за сутки), 11 067 танков, 30 911 артсистем, 23 066 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 053 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 053 260 (+1070) человек,

танков - 11 067 (+1) единиц, 

боевых бронированных машин - 23 066 (+1) единиц, 

артиллерийских систем - 30 911 (+16) единиц, 

РСЗО - 1451 (+0) единица, 

средств ПВО - 1203 (+1) единицы, 

самолетов - 421 (+0) единица, 

вертолетов - 340 (+0) единиц, 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 894 (+209) единицы, 

крылатых ракет - 3548 (+0) единиц, 

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц, 

подводных лодок - 1 (+0) единица, 

автомобильной техники и автоцистерн - 56 822 (+68) единицы, 

специальной техники - 3935 (+0) единиц. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники атаковали ЗРК "Оса", а также САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С" оккупантов. ВИДЕО

Уничтожение российских оккупантов

Автор: 

армия РФ (20178) Генштаб ВС (6721) ликвидация (3898) уничтожение (7582)


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Топ комментарии
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.07.2025 08:08 Ответить
+7
Минув 4180 день москальсько-української війни.
87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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31.07.2025 08:39 Ответить
+5
Мразь кацапська
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31.07.2025 07:50 Ответить
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Мразь кацапська
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31.07.2025 07:50 Ответить
Іде повтор подій І Світової війни, на Західному фронті... "Верденська м"ясорубка" 1916 року повторюється... У обох сторін немає сил для перелому подій у свій бік, і тільки перемелюється жива сила...
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31.07.2025 08:06 Ответить
Першими Верденами був Бахмут, а зараз Вердени "кінг сайз" бо на землі окрім м'яса у кацапів практично нічого не лишилось
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31.07.2025 08:50 Ответить
За втратами рашня вже перевищила Верден (обидві сторони разом).
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31.07.2025 09:30 Ответить
Можливо... Я не співставляв...
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31.07.2025 09:35 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.07.2025 08:08 Ответить
Минув 4180 день москальсько-української війни.
87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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31.07.2025 08:39 Ответить
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31.07.2025 08:41 Ответить
1,07 темену знову попрямували у пітьму
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31.07.2025 08:42 Ответить
Курський улус, бройлерними салавьямі славный, перейшов на утилізацію лемінгів, бережучі залізячча.. ПрОкляті болота, разом з племенами ії мешканців, від Балтики до Тихого... Орда, щоб їм повилазило!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×11!!!!!
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31.07.2025 09:04 Ответить
 
 