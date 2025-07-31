Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 053 260 человек (+1070 за сутки), 11 067 танков, 30 911 артсистем, 23 066 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 053 260 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 053 260 (+1070) человек,
танков - 11 067 (+1) единиц,
боевых бронированных машин - 23 066 (+1) единиц,
артиллерийских систем - 30 911 (+16) единиц,
РСЗО - 1451 (+0) единица,
средств ПВО - 1203 (+1) единицы,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 894 (+209) единицы,
крылатых ракет - 3548 (+0) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 56 822 (+68) единицы,
специальной техники - 3935 (+0) единиц.
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87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×11!!!!!