Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 053 260 осіб (+1070 за добу), 11 067 танків, 30 911 артсистем, 23 066 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 053 260 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб
танків – 11067 (+1) од
бойових броньованих машин – 23066 (+1) од
артилерійських систем – 30911 (+16) од
РСЗВ – 1451 (+0) од
засоби ППО – 1203 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209)
крилаті ракети – 3548 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
Топ коментарі
+11 tarasii smila #448870
показати весь коментар31.07.2025 08:08 Відповісти Посилання
+11 Qq Qqq #455433
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+6 Василь Воробець
показати весь коментар31.07.2025 07:50 Відповісти Посилання
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87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×11!!!!!