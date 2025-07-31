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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 053 260 осіб (+1070 за добу), 11 067 танків, 30 911 артсистем, 23 066 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 053 260 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб

танків – 11067 (+1) од

бойових броньованих машин – 23066 (+1) од

артилерійських систем – 30911 (+16) од

РСЗВ  – 1451 (+0) од

засоби ППО – 1203 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209)

крилаті ракети – 3548 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

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Знищення російських окупантів

Автор: 

армія рф (18341) Генштаб ЗС (7033) ліквідація (4289) знищення (7903)


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Топ коментарі
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.07.2025 08:08 Відповісти
+11
Минув 4180 день москальсько-української війни.
87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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31.07.2025 08:39 Відповісти
+6
Мразь кацапська
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31.07.2025 07:50 Відповісти
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Мразь кацапська
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31.07.2025 07:50 Відповісти
Іде повтор подій І Світової війни, на Західному фронті... "Верденська м"ясорубка" 1916 року повторюється... У обох сторін немає сил для перелому подій у свій бік, і тільки перемелюється жива сила...
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31.07.2025 08:06 Відповісти
Першими Верденами був Бахмут, а зараз Вердени "кінг сайз" бо на землі окрім м'яса у кацапів практично нічого не лишилось
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31.07.2025 08:50 Відповісти
Фпв з китаю..і дуже дуже багато..танчики це минуле
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31.07.2025 10:58 Відповісти
За втратами рашня вже перевищила Верден (обидві сторони разом).
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31.07.2025 09:30 Відповісти
Можливо... Я не співставляв...
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31.07.2025 09:35 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.07.2025 08:08 Відповісти
Минув 4180 день москальсько-української війни.
87 одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика теж здуваються, ППО добре, чумардоси основий рушій, дрони засоби терору.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 053 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показати весь коментар
31.07.2025 08:39 Відповісти
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31.07.2025 08:41 Відповісти
1,07 темену знову попрямували у пітьму
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31.07.2025 08:42 Відповісти
Курський улус, бройлерними салавьямі славный, перейшов на утилізацію лемінгів, бережучі залізячча.. ПрОкляті болота, разом з племенами ії мешканців, від Балтики до Тихого... Орда, щоб їм повилазило!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×11!!!!!
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31.07.2025 09:04 Відповісти
 
 