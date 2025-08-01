Армия РФ в июле потеряла более 33 тысяч военных, - Сырский
В июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", - сообщил главнокомандующий ВСУ.
По его данным, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.
"Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ составляют около 1 054 200 человек.
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Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий01.08.2025 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерій Стрюков #483095
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Герхард
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Юрий #499168
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