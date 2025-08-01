РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11260 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
313 5

Армия РФ в июле потеряла более 33 тысяч военных, - Сырский

ліквідація

В июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

По его данным, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.

"Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ составляют около 1 054 200 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подразделения СБС поразили 146 оккупантов за минувшие сутки. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (20184) ликвидация (3900) уничтожение (7585) Александр Сырский (668)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що кацап, не подобається?
показать весь комментарий
01.08.2025 09:51 Ответить
А наша???
показать весь комментарий
01.08.2025 09:55 Ответить
А дати перелік втрачених НП за липень слабо дати?
показать весь комментарий
01.08.2025 10:16 Ответить
Капець, верховний підрахуй.То за день, то за тиждень,то з начала року.
показать весь комментарий
01.08.2025 10:21 Ответить
 
 