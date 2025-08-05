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Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
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Окупанти на Новопавлівському напрямку наступають, ховаючись по посадках, - 31 ОМБр

військові, зсу

Ворог не змінює тактики на Новопавлівському напрямку: малі групи по декілька військовослужбовців просуваються по посадках, іноді, дуже рідко - ризикують йти по полях, адже знають, що на відкритій місцевості на них чекають дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів представник 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

"Ми їх ловимо, ми їх зупиняємо, де можемо, де бачимо. Якщо ми його побачили, того росіянина, вже він живим не залишиться. Ховаються під дерева, під кущі, але це їх не рятує. Якщо ми їх побачили, то вже ми їх знищуємо", - розповів військовослужбовець 31-ї ОМБр.

Проте, додає військовий, кожен російський штурмовик діє по своєму, адже рівень підготовки різний. Хто добре навчений може навіть втекти від дронів та ухилитися від скидів.

"Однак більшість просто лежить і чекає своєї смерті. Находять нірку і заходять в нірку. Ну, якщо ми побачили, що вони зайшли в якийсь бліндаж або укриття, то далі іде "Вампір", або fpv на оптоволокні", - зазначив представник 31 ОМБр.

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Автор: 

бойові дії (4396) 31 окрема механізована бригада (7) війна в Україні (5531)


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Звичайна тактика кацапоїдської орди, бити з укриття, тому що вони як вогня бояться прямого контакту з нашими воїнами.
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05.08.2025 11:52 Відповісти
Трусліво наступают...
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05.08.2025 12:34 Відповісти
Шкодв що ховаються..потрібно ходити в атаку скрєпно...в повний зріст і вигукувати за родіну..за путіна.
Уррра!!!..а ще краще стріцькою ланкою як білогвардійці в психічну атаку...
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05.08.2025 12:35 Відповісти
Ходять як у всебе дома - а замінувати - нє?
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05.08.2025 12:39 Відповісти
 
 