Окупанти на Новопавлівському напрямку наступають, ховаючись по посадках, - 31 ОМБр

Ворог не змінює тактики на Новопавлівському напрямку: малі групи по декілька військовослужбовців просуваються по посадках, іноді, дуже рідко - ризикують йти по полях, адже знають, що на відкритій місцевості на них чекають дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів представник 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

"Ми їх ловимо, ми їх зупиняємо, де можемо, де бачимо. Якщо ми його побачили, того росіянина, вже він живим не залишиться. Ховаються під дерева, під кущі, але це їх не рятує. Якщо ми їх побачили, то вже ми їх знищуємо", - розповів військовослужбовець 31-ї ОМБр.

Проте, додає військовий, кожен російський штурмовик діє по своєму, адже рівень підготовки різний. Хто добре навчений може навіть втекти від дронів та ухилитися від скидів.

"Однак більшість просто лежить і чекає своєї смерті. Находять нірку і заходять в нірку. Ну, якщо ми побачили, що вони зайшли в якийсь бліндаж або укриття, то далі іде "Вампір", або fpv на оптоволокні", - зазначив представник 31 ОМБр.

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