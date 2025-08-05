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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Информация об окружении наших подразделений в Покровске не соответствует действительности, - Генштаб

Покровськ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности.

"Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытаются закрепиться в Родинском, чтобы прорваться в Покровск и Мирноград, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (10404) боевые действия (4649) Покровск (714) Покровский район (835) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+9
Десь я це вже чув, і не один раз...
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05.08.2025 23:01 Ответить
+5
Почалось.
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05.08.2025 22:57 Ответить
+3
В Польщі
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05.08.2025 23:11 Ответить
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Почалось.
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05.08.2025 22:57 Ответить
Логістика блокована дронами, щоб втримати Покровськ потрібно наступати і повертати втрачені позиції по трасі Покровськ Костянтинівка, а там ворог вде просунувся більше ніж на 10км.
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05.08.2025 23:28 Ответить
потрібно за цей провал оборони видати нагороди та чергові звання всім генералам та полковникам на честь Дня Незалежності, що вже готується!
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05.08.2025 23:30 Ответить
Таке враження що Президент не розуміє що відбувається на фронті, бо Сирський і його ставленики досі командують і успішно відступають.
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05.08.2025 23:33 Ответить
Не знаю, я в цьому світі вже нікому не вірю...
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05.08.2025 22:58 Ответить
Десь я це вже чув, і не один раз...
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05.08.2025 23:01 Ответить
Хз про які це "деякі ресурси " мова. Ніби ще нічого такого не звучало, про закріплення в Родинському було, а про оточення а Покровську ще ніби ні, хіба пропустив. Або класика, найкращий захист атака.
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05.08.2025 23:02 Ответить
Бахмут досі тримається.
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05.08.2025 23:03 Ответить
Ну оперативне оточення там уже давно є, не повне звичайно, але все прострілюється і кліщі все більше змикаються
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05.08.2025 23:06 Ответить
Де всі експерти по Курській операції?
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05.08.2025 23:09 Ответить
В Польщі
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05.08.2025 23:11 Ответить
Так, є в мене тут один військовий аналітик, фанат зєлєнскава. Мовчить
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05.08.2025 23:22 Ответить
Вірю Збройним Силам України , а не експертам
із кацапстану 😠
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05.08.2025 23:25 Ответить
"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - підкреслює Генштаб.
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05.08.2025 23:31 Ответить
 
 