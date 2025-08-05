Информация об окружении наших подразделений в Покровске не соответствует действительности, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности.
"Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - говорится в сообщении.
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із кацапстану 😠