Информация об окружении наших подразделений в Покровске не соответствует действительности, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности.

"Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командованием Вооруженных сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - говорится в сообщении.

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