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Новости Ситуация на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
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Рашисты пытаются закрепиться в Родинском, чтобы прорваться в Покровск и Мирноград, - DeepState

Ситуация вокруг района Покровск - Мирноград

Покровское направление сейчас является одним из самых горячих участков фронта, где враг осуществляет активное давление на позиции Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются взять под контроль город Родинское, который расположен в тылу Мирнограда и Покровска.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг пытается выполнить одну из самых масштабных задач в Донецкой области - захватить Покровск.

Аналитики рассказывают, что реализация этого плана выполнялась различными способами: от лобовых атак после активных продвижений, до "хитрых" замыслов в виде ДРГ, которым удалось зайти в город, хоть и ненадолго.

"Но на сегодня ситуация разворачивается по подобному сценарию, который мы видели не раз в исполнении кацапни - выход на фланги и охота на логистику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вблизи Покровска сейчас самые тяжелые бои. ВСУ пытаются сдержать врага, - ОСГВ "Хортица"

Первые попытки обойти город были в районе Котлиного, но Силы Обороны совместными усилиями смогли остановить противника и даже в определенный момент улучшить тактическое положение. Однако враг достиг своей цели, перекрыв логистику по трассе на Павлоград. Вражеские экипажи с оптоволокном активно работают по этому участку дороги и передвижение там почти невозможно. На сегодня, больших перспектив на дальнейшее продвижение в этом районе пока нет и СОУ делают все возможное для этого", - говорится в сообщении.

В то же время, говорят DeepState, враг сейчас сосредоточился на населенном пункте Родинское и достиг предыдущих успехов.

"В последние дни кацапы уже фиксировались на восточных окраинах Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы понемногу закрепляться, насыщаться и занимать его.

Понимание врага всей необходимости занятия города, заставляет его подтягивать туда дополнительные ресурсы для штурмовых действий. Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке. Поэтому кацапы уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, которая приводит к обвалу обороны и дезорганизованности, - рассказали аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг между Покровском, Добропольем и Константиновкой пытается создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения, - ОСГВ "Хортица"

В проекте отметили, что оккупанты, заняв плотную застройку Родинского, будут обязательно использовать ее как опорный пункт для насыщения пехоты.

"Также [враг] затянет туда экипажи дронщиков, которые свободно смогут покрыть зону поражения в 15-25 км вокруг. И первая цель, которая принесет максимально неприятные последствия - Гришино, которое находится еще и в низине от Родинского, что увеличивает преимущество в контроле над логистикой. Также могут быть попытки лезть в направлении Шевченко, которое также позволит нести огневое воздействие на логистику украинских бойцов. Однако здесь трудно спрогнозировать, ведь все зависит от обстановки, которая сложится в ходе боевых действий, и какие приоритеты выставит враг, исходя из нее.

Поэтому сейчас в районе Покровска самое большое внимание приковано именно к городу Родинское, на подступах к которому уже идут активные боевые действия. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать продвинуться врагу. Следим за ситуацией и реагируем на любые изменения", - добавляет DeepState.

Также читайте: Враг атаковал дроном Родинское и авиабомбами Константиновку: погибла женщина, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что три украинские бригады, которые стоят под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, могут оказаться в окружении из-за стремительного продвижения российских войск в сторону Доброполья - Родинского.

Автор: 

Донецкая область (10404) Покровск (714) Мирноград (104) Покровский район (835) Родинское (52)


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Топ комментарии
+2
Беруть в кліщі а ми шо цього не бачимо? - підтягуйте вже бригади які три роки просиділи в засаді
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05.08.2025 17:23 Ответить
+2
Підтягувати треба міражі та фалькони, а краще б й томагавки, яки треба попросити нормально чи купити. Жодні три бригади нічого не змінять, з такою організацією бойових дій.
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05.08.2025 17:40 Ответить
+2
реалізація цього плану виконувалася різноманітними способами: від лобових атак після активних просувань, до "хитрих" задумів у вигляді ДРГ, яким вдалося зайти в місто

на фонті ще є бодай якесь командування ?
від ОТУ до батальона ?
як можна було допустити заходу орків загалом в тил !!!!! міської агломерації ?
як можна було здати позиції під Родинським між двома ставками !!!!

.
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05.08.2025 17:40 Ответить
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Беруть в кліщі а ми шо цього не бачимо? - підтягуйте вже бригади які три роки просиділи в засаді
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05.08.2025 17:23 Ответить
Підтягувати треба міражі та фалькони, а краще б й томагавки, яки треба попросити нормально чи купити. Жодні три бригади нічого не змінять, з такою організацією бойових дій.
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05.08.2025 17:40 Ответить
саме так !!!
з такою організацією бойових дій ми відступаємо і поступаємось чмирям з фаршевих штурмів

до чого тут Томагавки, якщо не можемо втримати оборону в полі ?

.
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05.08.2025 17:43 Ответить
Ну тоді взагалі нічого не зрозуміло. В них є перевага в авіації та іскандерах, яку я пропонував врівноважити. Більше ні в чому в них переваги нема. Кількість атакуючого м'яса, людство навчилося лікувати в обороні кулеметами, ще з часів англо-бурських воєн. Залишається: зрада в командуванні.
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05.08.2025 17:48 Ответить
реалізація цього плану виконувалася різноманітними способами: від лобових атак після активних просувань, до "хитрих" задумів у вигляді ДРГ, яким вдалося зайти в місто

на фонті ще є бодай якесь командування ?
від ОТУ до батальона ?
як можна було допустити заходу орків загалом в тил !!!!! міської агломерації ?
як можна було здати позиції під Родинським між двома ставками !!!!

.
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05.08.2025 17:40 Ответить
Кажуть шо в нас там немає суцільної лінії захисту - то де немає солдат потрібно було мінувати
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05.08.2025 17:44 Ответить
та між ставками можна було обладнати опорник ???!!!!
де ще як не там, на вузькій ділянці, прикритій з флангів водою !!!

.
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05.08.2025 18:01 Ответить
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05.08.2025 17:51 Ответить
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05.08.2025 17:55 Ответить
у вас помилка.
не в машині, а в літаку....

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05.08.2025 18:02 Ответить
Штирлиц с пастором в Оман не летали, там неудобно кататься на лыжах.
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05.08.2025 18:05 Ответить
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05.08.2025 18:06 Ответить
 
 