Рашисты пытаются закрепиться в Родинском, чтобы прорваться в Покровск и Мирноград, - DeepState

Покровское направление сейчас является одним из самых горячих участков фронта, где враг осуществляет активное давление на позиции Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются взять под контроль город Родинское, который расположен в тылу Мирнограда и Покровска.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг пытается выполнить одну из самых масштабных задач в Донецкой области - захватить Покровск.

Аналитики рассказывают, что реализация этого плана выполнялась различными способами: от лобовых атак после активных продвижений, до "хитрых" замыслов в виде ДРГ, которым удалось зайти в город, хоть и ненадолго.

"Но на сегодня ситуация разворачивается по подобному сценарию, который мы видели не раз в исполнении кацапни - выход на фланги и охота на логистику.

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Первые попытки обойти город были в районе Котлиного, но Силы Обороны совместными усилиями смогли остановить противника и даже в определенный момент улучшить тактическое положение. Однако враг достиг своей цели, перекрыв логистику по трассе на Павлоград. Вражеские экипажи с оптоволокном активно работают по этому участку дороги и передвижение там почти невозможно. На сегодня, больших перспектив на дальнейшее продвижение в этом районе пока нет и СОУ делают все возможное для этого", - говорится в сообщении.

В то же время, говорят DeepState, враг сейчас сосредоточился на населенном пункте Родинское и достиг предыдущих успехов.

"В последние дни кацапы уже фиксировались на восточных окраинах Родинского и активно продолжают туда лезть, чтобы понемногу закрепляться, насыщаться и занимать его.

Понимание врага всей необходимости занятия города, заставляет его подтягивать туда дополнительные ресурсы для штурмовых действий. Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке. Поэтому кацапы уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, которая приводит к обвалу обороны и дезорганизованности, - рассказали аналитики.

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В проекте отметили, что оккупанты, заняв плотную застройку Родинского, будут обязательно использовать ее как опорный пункт для насыщения пехоты.

"Также [враг] затянет туда экипажи дронщиков, которые свободно смогут покрыть зону поражения в 15-25 км вокруг. И первая цель, которая принесет максимально неприятные последствия - Гришино, которое находится еще и в низине от Родинского, что увеличивает преимущество в контроле над логистикой. Также могут быть попытки лезть в направлении Шевченко, которое также позволит нести огневое воздействие на логистику украинских бойцов. Однако здесь трудно спрогнозировать, ведь все зависит от обстановки, которая сложится в ходе боевых действий, и какие приоритеты выставит враг, исходя из нее.

Поэтому сейчас в районе Покровска самое большое внимание приковано именно к городу Родинское, на подступах к которому уже идут активные боевые действия. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать продвинуться врагу. Следим за ситуацией и реагируем на любые изменения", - добавляет DeepState.

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Ранее сообщалось, что три украинские бригады, которые стоят под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, могут оказаться в окружении из-за стремительного продвижения российских войск в сторону Доброполья - Родинского.