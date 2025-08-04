Враг между Покровском, Добропольем и Константиновкой пытается создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении. Между Покровском, Добропольем и Константиновкой собрана очень большая российская орда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Оккупанты пытаются атаковать из всех имеющихся средств, но в основном используют значительное преимущество в личном составе, постоянно посылая малые пехотные группы на просачивание сквозь украинские позиции.

"Небольшие группы пехоты идут фактически постоянно. Где-то они пролезут, где-то они проберутся и перейдут переднюю зону, первую линию украинской защиты и начнут уже в городах где-то пытаться закрепляться и создавать проблемы", - пояснил спикер.

Трегубов отметил, что сейчас угрозы прямого штурма Покровска нет.

"Если бы россияне поперли именно ломиться в город в лоб - это, безусловно, бы осложнило ситуацию для нас, но для них, скорее всего, провалило бы кампанию, потому что они просто начали бы терять людей в большем количестве, чем они могут себе позволить в течение лета", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ применили бронетехнику для прорыва в районе Катериновки, она уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

Трегубов добавил, что зимой армия РФ пыталась обходить Покровск по более близкой дуге с западной стороны и тогда все равно теряла более тысячи человек в день, большое количество техники и в итоге кампания оказалась провальной

"Сейчас они обходят Покровск и Мирноград по дальней дуге. Это для того, чтобы предотвратить такой сценарий", - добавил спикер.

Он отметил, что россияне продолжают применять тяжелую технику, но гораздо меньше, чем раньше.

"Вообще в редких вариантах используется тяжелая техника по сравнению с предыдущими периодами. Как и в случае с артиллерией, окно вариантов применений сузилось, а у тяжелой техники оно сузилось еще сильнее", - заверил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 116 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб