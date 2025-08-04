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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Враг между Покровском, Добропольем и Константиновкой пытается создать новый плацдарм для дальнейшего продвижения, - ОСГВ "Хортица"

Покровское направление

Российские войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении. Между Покровском, Добропольем и Константиновкой собрана очень большая российская орда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Оккупанты пытаются атаковать из всех имеющихся средств, но в основном используют значительное преимущество в личном составе, постоянно посылая малые пехотные группы на просачивание сквозь украинские позиции.

"Небольшие группы пехоты идут фактически постоянно. Где-то они пролезут, где-то они проберутся и перейдут переднюю зону, первую линию украинской защиты и начнут уже в городах где-то пытаться закрепляться и создавать проблемы", - пояснил спикер.

Трегубов отметил, что сейчас угрозы прямого штурма Покровска нет.

"Если бы россияне поперли именно ломиться в город в лоб - это, безусловно, бы осложнило ситуацию для нас, но для них, скорее всего, провалило бы кампанию, потому что они просто начали бы терять людей в большем количестве, чем они могут себе позволить в течение лета", - рассказал он.

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Трегубов добавил, что зимой армия РФ пыталась обходить Покровск по более близкой дуге с западной стороны и тогда все равно теряла более тысячи человек в день, большое количество техники и в итоге кампания оказалась провальной

"Сейчас они обходят Покровск и Мирноград по дальней дуге. Это для того, чтобы предотвратить такой сценарий", - добавил спикер.

Он отметил, что россияне продолжают применять тяжелую технику, но гораздо меньше, чем раньше.

"Вообще в редких вариантах используется тяжелая техника по сравнению с предыдущими периодами. Как и в случае с артиллерией, окно вариантов применений сузилось, а у тяжелой техники оно сузилось еще сильнее", - заверил спикер.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (506) Донецкая область (10385) боевые действия (4633) Покровск (713) Покровский район (826)


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"Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно!"
(І. Франко)
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04.08.2025 12:57 Ответить
Оправляйте на фронт полицаев,податкивцев,таможенников,прокуроров и прочих бронированных держслужбовцев,они морально уже готовы.
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04.08.2025 13:07 Ответить
Не наганаються, а роблять. Зельоний новояз?
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04.08.2025 14:02 Ответить
 
 