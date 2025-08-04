Войска РФ применили бронетехнику для прорыва в районе Катериновки, она уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 3 августа 2025 года, войска РФ атаковали наши позиции в Волчанске. Наступательные действия успеха не имели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении украинскими защитниками нивелированы попытки врага улучшить свое тактическое положение вблизи Нововасильевки, Фиголевки, Западного, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении наши воины отбили атаки захватчиков возле Среднего, Шандриголово, Карповки, Колодязей, Грековки и в Серебрянском лесничестве. В направлении Торского уничтожено три мотоцикла.

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На Северском направлении противник вел наступательные действия в районе Григорьевки, Серебрянки и Северска. Ни на одном из направлений прорыва обороны не произошло.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Новомаркового, Ступочек, Белой Горы, Предтечиного, Плещиевки, Александро-Шультино, Степановки, Александро-Калинового и Щербиновки. Для прорыва обороны в районе Катериновки противник применил пять бронемашин. Ответным огнем вражеская техника уничтожена и нанесены безвозвратные потери оккупантам.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск в Поповом Яре.

"На Покровском направлении российские оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Миролюбовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Орехово, Дачного и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

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На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Филиала, Зиркы, Малиевки, Воскресенки, Темировки, Мирного, Свободного Поля и Камышевахи. Украинские защитники отбивают атаки оккупантов, продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении войск РФ возле Малиевки. Впоследствии 31 ОМБр сообщил об уничтожении вражеской группы, которая разложила свой флаг в Малиевке на Днепропетровщине. Село под контролем ВСУ.