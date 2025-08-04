Війська РФ застосували бронетехніку для прориву в районі Катеринівки, її знищено, - ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 3 серпня 2025 року, війська РФ атакували наші позиції у Вовчанську. Наступальні дії успіху не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку українськими захисниками нівельовано спроби ворога покращити своє тактичне положення поблизу Нововасилівки, Фіголівки, Западного, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки загарбників біля Середнього, Шандриголового, Карпівки, Колодязів, Греківки та у Серебрянському лісництві. У напрямку Торського знищено три мотоцикли.

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На Сіверському напрямку противник вів наступальні дії у районі Григорівки, Серебрянки та Сіверська. На жодному з напрямків прориву оборони не відбулося.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Новомаркового, Ступочок, Білої Гори, Предтечиного, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Олександро-Калинового та Щербинівки. Для прориву оборони в районі Катеринівки противник застосував п'ять бронемашин. Вогнем у відповідь ворожу техніку знищено та нанесено безповоротні втрати окупантам.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ у Поповому Яру.

"На Покровському напрямку російські окупанти не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Миролюбівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Горіхового, Дачного та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Філії, Зірки, Маліївки, Воскресенки, Темирівки, Мирного, Вільного Поля та Комишувахи. Українські захисники відбивають атаки окупантів, тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили про просування військ РФ біля Маліївки. Згодом 31 ОМБр повідомив про знищення ворожої групи, яка розклала свій прапор у Маліївці на Дніпропетровщині. Село під контролем ЗСУ.