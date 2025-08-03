Війська РФ розвідують маршрути у напрямку Покровська та Відродження, - ОСУВ "Хортиця"

На Купʼянському напрямку упродовж минулої доби, 2 серпня 2025 року, ворог безуспішно проводив наступальні дії поблизу Нововасилівки, Загризового та Голубівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки противника біля населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Торське. Також противник безуспішно намагався покращити своє тактичне положення в Серебрянському лісництві у напрямку на Ямполя.

На Сіверському напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Серебрянки, Григорівки, Сіверська та Виїмки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового, Олександро-Шультиного та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

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На Добропільському напрямку штурмові дії ворога було відбито в районі Заповідного, Попового Яру, Маяка та Володимирівки.

"На Покровському напрямку армія окупантів не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка та Звірове. Українські захисники відбивали ворожі атаки противника неподалік Удачного, Філії та Молодецького. У напрямку Покровська та Відродження російські військові проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник зосередив свої атакувальні зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного. Тривають важкі бої з ворожою армією, яка не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

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Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили про просування військ РФ біля Маліївки. Згодом 31 ОМБр повідомив про знищення ворожої групи, яка розклала свій прапор у Маліївці на Дніпропетровщині. Село під контролем ЗСУ.