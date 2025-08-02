Ворог намагається втримати темпи наступу, за липень було окуповано 564 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники намагаються втримати темпи наступу - впродовж липня ворог окупував 564 кв. км української території.
Про це пише проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
У DeepState зазначили, що ворог вийшов фактично на ті самі цифри, що і в червні (в межах похибки).
Цього разу аналітики вирішили зробити кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій. У підсумку, DeepState опублікував таку статистику:
- Новопавлівський — 34% від всіх кв км (12% штурмових дій за місяць);
- Покровський — 22% кв км (35% шд);
- Лиманський — 12% кв км (15% шд)
- Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% шд);
- Торецький — 5% кв км (5% шд);
- Сіверський — 4% кв км (4% шд);
- Запорізький — 3% кв км (1.3% шд);
- Сумський — 0% кв км (11% шд).
"Якби це не звучало, але в цій кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - сказано в повідомленні.
Водночас у DeepState зауважили, що Новопавлівський є найбільш проблемним, оскільки там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. По решті відтинках практично 1 в 1, додали аналітики.
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