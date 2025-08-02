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Ворог намагається втримати темпи наступу, за липень було окуповано 564 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

донеччина

Російські загарбники намагаються втримати темпи наступу - впродовж липня ворог окупував 564 кв. км української території.

Про це пише проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

У DeepState зазначили, що ворог вийшов фактично на ті самі цифри, що і в червні (в межах похибки).

Цього разу аналітики вирішили зробити кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій. У підсумку, DeepState опублікував таку статистику:

  • Новопавлівський — 34% від всіх кв км (12% штурмових дій за місяць);
  • Покровський — 22% кв км (35% шд);
  • Лиманський — 12% кв км (15% шд)
  • Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% шд);
  • Торецький — 5% кв км (5% шд);
  • Сіверський — 4% кв км (4% шд);
  • Запорізький — 3% кв км (1.3% шд);
  • Сумський — 0% кв км (11% шд).

наступ ворога

"Якби це не звучало, але в цій кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - сказано в повідомленні.

Водночас у DeepState зауважили, що Новопавлівський є найбільш проблемним, оскільки там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. По решті відтинках практично 1 в 1, додали аналітики.

Дивіться також: Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

армія рф (18347) бойові дії (4379) DeepState (215)


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Дохрена втратили. Але ж розпал літа. Зєльонка.
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02.08.2025 21:50 Відповісти
Кємська волость (Новопавлівська, Покровська, Ліманська... і т.д.) ?
Да пьос с німі !
Хай орки забирають....

.
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02.08.2025 22:28 Відповісти
Розпал літа - зєльонка,
Розпал зими - сніг

поганому про-сирському завжди щось заважає

.
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02.08.2025 22:30 Відповісти
На жаль через відсутність фортефікаційних споруд ,провалу мобілізації і недолугого керівництва втрачаємо території ,але для варвапрів які мають найбільшу територію в світі з тупим бидлонаселенієм ,загарбання декількох зруйнованих населених пунктів яка користь ?. Тобто рашиські варвари живуть за принципом самі не вміємо жити і іншим не дамо,ось це і є "русский мир".
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02.08.2025 22:05 Відповісти
 
 