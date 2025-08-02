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Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Воскресенка карта

Війська РФ мають просування на території чотирьох населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Воскресенки (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області), Щербинівки (селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області), Григорівки (село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Шевченка ( селище Покровського району Донецької області ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися у Часовому Яру, Торецьку та ще поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Воскресенка карта
Воскресенка

Щербинівка карта
Щербинівка 

Григорівка карта
Григорівка

Шевченко карта
Шевченко

Автор: 

Донецька область (9185) Бахмутський район (571) Волноваський район (329) Покровський район (829) Щербинівка (4) Григорівка (3) Воскресенка (6) Шевченко (30) DeepState (215)


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Топ коментарі
+7
І таке кожного ранку читаєш ,ворог просунувся ,ворог захопив, зруйнував ,коли буде ворога зупинено і розгромлено ,а наші перейшли в контр наступ ,чи доки такий Верховний і головком цього не передбачаєтся?
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02.08.2025 10:22 Відповісти
+1
зійдемось посередині
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02.08.2025 11:15 Відповісти
+1
Кацапи просуваються дякуючи потужному генералісімусу
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02.08.2025 11:23 Відповісти
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І таке кожного ранку читаєш ,ворог просунувся ,ворог захопив, зруйнував ,коли буде ворога зупинено і розгромлено ,а наші перейшли в контр наступ ,чи доки такий Верховний і головком цього не передбачаєтся?
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02.08.2025 10:22 Відповісти
На жаль це війна... На жаль ми маємо справу з ордою кацапською, яка може просуватись завдяки кількістю своїх свинособак. А нам треба берегти наших воїнів.
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02.08.2025 11:19 Відповісти
Кацапи просуваються дякуючи потужному генералісімусу
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02.08.2025 11:23 Відповісти
То візьми командування на себе. Заяви як Трам шо закінчиш війну за 24 години. Я розумію що це сарказм, але чому у тебе такі висновки? Кацапів набагато більше і вони можуть проводити операції більшою живою силою ніж ми. На жаль це так. Так перемагали і нацистів коли за один бій жЮкАви клали по 200 000 солдатів. Тепер так роблять і кацапи. Не дарма ж Трамп сказав, що з січня у кацапів втрати в 14 разів бульші ніж українців.
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02.08.2025 11:43 Відповісти
Ти не чув про постійні корупційні скандали,відсутність фортифікацій,безтолкове командування,курська авантюра,чудові перемови Єрмака в Америці,знищення незалежності НАБУ та інші зашквари?На рахунок Трампа,може говорити,що завгодно.Одному повірили про 4000$ зарплату,тепер країна потопа в крові,дякуючи 73%
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02.08.2025 11:51 Відповісти
І шо дєлать? Здавацца? Чи помаленьку-помаленьку відходити до західного кордону? Ну якщо українців менше, ніж орків в чотири рази?
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02.08.2025 12:19 Відповісти
зійдемось посередині
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02.08.2025 11:15 Відповісти
Кацапи просуваються тому,що їх багато,в тому що наші воїни не забезпечені всім необхідним.
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02.08.2025 11:35 Відповісти
 
 