Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території чотирьох населених пунктів на Донеччині.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Воскресенки (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області), Щербинівки (селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області), Григорівки (село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Шевченка ( селище Покровського району Донецької області ", - йдеться у повідомленні.
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