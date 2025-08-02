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Враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григоровки и Шевченко, - DeepState

Воскресенка карта

Войска РФ имеют продвижение на территории четырех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена, враг продвинулся возле Воскресенки (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области), Щербиновки (поселок Торецкой городской громады Бахмутского района Донецкой области), Григорьевки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и Шевченко (поселок Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ продвинулись в Часовом Яре, Торецке и еще трех населенных пунктах на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Воскресенка карта
Воскресенка

Щербиновка карта
Щербиновка

Григоровка карта
Григорьевка

Шевченко карта
Шевченко

Автор: 

Донецкая область (10367) Бахмутский район (567) Волновахский район (328) Покровский район (820) Щербиновка (4) Григоровка (3) Воскресенка (7) Шевченко (30) DeepState (214)


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І таке кожного ранку читаєш ,ворог просунувся ,ворог захопив, зруйнував ,коли буде ворога зупинено і розгромлено ,а наші перейшли в контр наступ ,чи доки такий Верховний і головком цього не передбачаєтся?
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02.08.2025 10:22 Ответить
На жаль це війна... На жаль ми маємо справу з ордою кацапською, яка може просуватись завдяки кількістю своїх свинособак. А нам треба берегти наших воїнів.
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02.08.2025 11:19 Ответить
Кацапи просуваються дякуючи потужному генералісімусу
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02.08.2025 11:23 Ответить
То візьми командування на себе. Заяви як Трам шо закінчиш війну за 24 години. Я розумію що це сарказм, але чому у тебе такі висновки? Кацапів набагато більше і вони можуть проводити операції більшою живою силою ніж ми. На жаль це так. Так перемагали і нацистів коли за один бій жЮкАви клали по 200 000 солдатів. Тепер так роблять і кацапи. Не дарма ж Трамп сказав, що з січня у кацапів втрати в 14 разів бульші ніж українців.
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02.08.2025 11:43 Ответить
Ти не чув про постійні корупційні скандали,відсутність фортифікацій,безтолкове командування,курська авантюра,чудові перемови Єрмака в Америці,знищення незалежності НАБУ та інші зашквари?На рахунок Трампа,може говорити,що завгодно.Одному повірили про 4000$ зарплату,тепер країна потопа в крові,дякуючи 73%
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02.08.2025 11:51 Ответить
зійдемось посередині
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02.08.2025 11:15 Ответить
Кацапи просуваються тому,що їх багато,в тому що наші воїни не забезпечені всім необхідним.
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02.08.2025 11:35 Ответить
 
 