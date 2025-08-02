Враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григоровки и Шевченко, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории четырех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена, враг продвинулся возле Воскресенки (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области), Щербиновки (поселок Торецкой городской громады Бахмутского района Донецкой области), Григорьевки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области) и Шевченко (поселок Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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Володимир Омельянов
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Митя Дядя
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Prof #608516
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Митя Дядя
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Юрий Бай #551056
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ярослав ильчишин #484478
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