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Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
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Войска РФ продвинулись в Часовом Яре, Торецке и еще трех населенных пунктах на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

По состоянию на 1 августа российские войска имеют продвижение в Часовом Яре и Торецке в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Часовом Яре, Торецке, Зеленом Гае, вблизи Алексеевки и Андреевки-Клевцево", - говорится в сообщении.

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Враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке
Враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке
Враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке
Враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке

Напомним, накануне Минобороны России заявило о якобы "захвате" Часова Яра в Донецкой области. Эту информацию опровергли в украинской Оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця", назвав ее очередной дезинформацией.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 31 июля подчеркнул, что "вбросы" россиян о захвате Часова Яра - это дезинформация.

Автор: 

Донецкая область (10358) Торецк (529) Часов Яр (387) Бахмутский район (564) Волновахский район (327) Зеленый Гай (3) Андреевка (5) Алексеевка (2) DeepState (213)


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Допоки цей Верховний головнокомандувач годі чекати на зупинку ворога і вдалий конрнаступ ,саме тому було звільнено вище військове керівництво країни.
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01.08.2025 16:57 Ответить
Чувак, що тобі тут треба?! Родіна зовйот!
Тьфу, воно вже до Залужного вчепилося...
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01.08.2025 17:10 Ответить
Зараз не потрібно лізти на лівий берег коло Херсону - потрібно кацапів зупинити - тоді й балачка буде зовсім інша - на всіх рівнях
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01.08.2025 17:02 Ответить
А хто и када их зупеныть.
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01.08.2025 18:08 Ответить
Хто 3,14.дить, DeepState чи командування ЗСУ? Відповідь очевидна. Тільки навіщо цей постійний звіздьож з боку вищого військово-політичного керівництва?
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01.08.2025 17:09 Ответить
Часік і Торецьк, практично все
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01.08.2025 17:29 Ответить
Карти ISW - це карти бойових дій, які щоденно публікує американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War). Ця організація постійно аналізує перебіг бойових дій, базуючись на даних з відкритих джерел, і надає власну оцінку ситуації на фронті.

Ключові особливості карт ISW:

* Оновлення: Карти оновлюються щоденно і показують зміни на лінії фронту, просування військ та контроль над територіями.

* Методологія: Інститут використовує стандартні військові доктринальні визначення для відображення бойових операцій. Вони не відстежують і не повідомляють про розташування дружніх сил (українських), окрім тих випадків, коли це офіційно оголошено урядом. Карти показують, перш за все, лінію просування російських військ.
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01.08.2025 17:31 Ответить
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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01.08.2025 17:33 Ответить
С момента ухода Залужного всё время только отступаем.
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01.08.2025 17:40 Ответить
 
 