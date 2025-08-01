Войска РФ продвинулись в Часовом Яре, Торецке и еще трех населенных пунктах на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

По состоянию на 1 августа российские войска имеют продвижение в Часовом Яре и Торецке в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Часовом Яре, Торецке, Зеленом Гае, вблизи Алексеевки и Андреевки-Клевцево", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне Минобороны России заявило о якобы "захвате" Часова Яра в Донецкой области. Эту информацию опровергли в украинской Оперативно-стратегической группировке войск "Хортиця", назвав ее очередной дезинформацией.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 31 июля подчеркнул, что "вбросы" россиян о захвате Часова Яра - это дезинформация.