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Рашисты оккупировали Каменское на Запорожье и Верхнекаменское на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState

"Враг оккупировал Каменское (Васильевский район, Запорожская область) и Верхнекаменское (Бахмутский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Ивано-Дарьевки (Бахмутский район, Донецкая область) и Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область). Уточнена линия фронта возле Малиевки (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Полтавки и Воскресенки, - DeepState

карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState

Автор: 

Запорожская область (3360) Донецкая область (10349) Днепропетровская область (4300) Синельниковский район (157) Бахмутский район (559) Краматорский район (523) Васильевский район (82) Малиевка (2) Верхнекаменское (3) Каменское (14) Ивано-Дарьевка (1) Белая Гора (1) DeepState (212)


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Топ комментарии
+11
Все згідно плану. Оманьського плану...
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31.07.2025 09:47 Ответить
+5
запитай себе.-"а чи я вірю "зеленим брехунам".котрі при владі"???
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31.07.2025 10:07 Ответить
+4
ПАТУЖНО

- з 44 млн до 28 млн населення
- кредитів збільшилось теж в 2 рази
- територія зменшується кожний день
- як і наші свободи - уже близько до КНДР

О СЛАВСЯ СЛАВСЯ наш патужний....але 60+% точно будуть плюватись що "при порошенку було гірше!
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31.07.2025 09:51 Ответить
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Все згідно плану. Оманьського плану...
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31.07.2025 09:47 Ответить
Це теж входить в Оманьський план: ***** утилізує російський бидло-скот, зеків, маргиналів і республіканських чурок. У нас же помирає активна частина населення. Ухилянти не будуть чинити супротив. Зараз всіх повибивають, а потім побачите, що буде
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31.07.2025 10:27 Ответить
Це вам таке на телемарафоні сказали про елітні частини, чи самі бачили? Якщо вже каліч-війська на віслюках умудряються окуповувати території, то про що можна говорити?
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31.07.2025 10:40 Ответить
Та ні всі вони живі, і крейсер Москва ще на плаву...
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31.07.2025 10:44 Ответить
Про тих що ви написали були утилізовані на початку, коли бліцкриг невдався. Зараз там скотобаза воює
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31.07.2025 10:47 Ответить
Ловят слабых и бесправных. Активна частина населення хорошо приспособилась.
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31.07.2025 10:42 Ответить
Ті хто виживуть, то з ними можна буде порішать будь-яке питання. Можливо вдастся щось і зліпити в фіналі, бо в природі виживають сильніші
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31.07.2025 10:45 Ответить
ПАТУЖНО

- з 44 млн до 28 млн населення
- кредитів збільшилось теж в 2 рази
- територія зменшується кожний день
- як і наші свободи - уже близько до КНДР

О СЛАВСЯ СЛАВСЯ наш патужний....але 60+% точно будуть плюватись що "при порошенку було гірше!
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31.07.2025 09:51 Ответить
Немає давно вже тих 28 мільйонів, до 10 мільйонів виїхали в ЄС, де відшукали собі роботу, а дітям навчання, є такі, що сидять на шиї тих держав, куди виїхали, але їх небагато. до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях, до мільйона вже в сирій і до мільйона сепарів виїхали на Рашку.
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31.07.2025 10:37 Ответить
Вчора ж була заява, що Сирський повернув Кам'янське (ну, мабуть, ту половину, яку донедавна контролювали українці) і Плавні. Кому вірити?
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31.07.2025 09:52 Ответить
запитай себе.-"а чи я вірю "зеленим брехунам".котрі при владі"???
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31.07.2025 10:07 Ответить
не треба тикати незнайомим людям, це ж хамство та ще й ніяким чином не спровоковане, питання було риторичне, хтось знає на нього відповідь, але не ви та людина, яка має хоч якусь інформацію щодо цієї ділянки фронту
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31.07.2025 10:17 Ответить
хочеш щоб тобі не тикали на форумі в інтернеті то не пиши нічого, це тобі не живе спілкування.
веселять такі старпери як Ти.
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31.07.2025 10:33 Ответить
заклик до ввічливості, мабуть, спрацював, добре коли люди намагаються вести себе людяно,
щодо вас, хоч вас ніхто ні про що не запитував, це що форма самоствердження, щоб швиргонути лопату лайна у кого-небудь, це так "круто"?, як мало вам треба для щастя
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31.07.2025 10:44 Ответить
запитай себе.-"а чи я вірю "зеленим брехунам".котрі при владі"???- (((питання було риторичне, хтось знає на нього відповідь, але не ви та людина, яка має хоч якусь інформацію щодо цієї ділянки фронту))),а де ж тут хамство і "тикання"???
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31.07.2025 12:19 Ответить
таки я помилився, у припущенні, що ви ненавмисне мене ображали, тикають друзям, я б навіть сказав близьким друзям, для незнайомих і малознайомих людей звертаються на ви, це пояснюють на уроках етики у школі, я ж не повірю, що ви не вчилися у школі, раніше це був підручник для 8-го класу
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31.07.2025 12:39 Ответить
До Ісуса я звертаюся на "ТИ".а тут самовозвеличення ,котре пробує бути більшим.Підручників багато, мозгів мало.бувайТЕ
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31.07.2025 12:50 Ответить
спеціально поцікавився, курс виявляється від радянських часів зберігся, тільки зараз додали одне слово "основи християнської етики", тобто ви або не вчилися етики у школі, або свідомо грубіянили, бувайте.
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31.07.2025 12:55 Ответить
ніякі мінування не допомагають, або їх ніхто не робить та не робив...
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31.07.2025 09:53 Ответить
які мінування коли за десяток кілометрів вглиб висять десятки кацапських дронів, доставити ********** прості проблема, а вже такий вантаж як міни то годі думати
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31.07.2025 10:02 Ответить
Колись чули про дистанційне мінування? Орки переважно так мінують або дронами, тільки дороги мінують вручну
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31.07.2025 10:21 Ответить
орки мінують і не сумніваюсь, але розмова не про орків
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31.07.2025 10:24 Ответить
Кам'янське, можна було замінувати, коли ще ніякі дрони не висіли. На це було, мінімум три роки
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31.07.2025 10:35 Ответить
це до мене питання? Чонгар також можна було в лютому 2022 не розміновувати
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31.07.2025 10:40 Ответить
Я вам, ніяких питань не задавав
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31.07.2025 10:42 Ответить
Коли ворог минулого року переводив економіку на воєні рейки і проводив мобілізацію наші горе політики гралися в міфічні "саміт миру" і нікчемні "безпекові угоди" які жодної юридичної сили не мають . Чи можливр це спеціально робилось ,ось маємо результат ворог просуваєтся кожен день ,але це не дуже турбує владу їх понад усе хвилюють корупційні скандали в яке потрапило оточення "найвеличнішого".
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31.07.2025 10:24 Ответить
У них немає мобілізації то все найманці за гроші і фактично їх так і необхідно розглядати з точки зору міжнародного законодавста.

І на військові рейки вони ще економіку не переводили, лише розвернули виробництво зброї на базі існуючихпідприємст надавши тим західне обладнання, і вклавши великі кошти в основу любої оборонки наукові інститути. Лише сервери для розробки ШІ і фіз моделювання на базі яндекса чи сбербанка, які дають переваги в цьому плані.

У нас же держпідприємства роблять все на застарілому обладнанні, а наукові інститути взагалі відсутні як такі, ті що є там відстійник для тих кому нікуди піти. І обладнання повністю відсутнє, про якесь фізмоделювання в підготовчій стадії навіть такого поняття немає, тому і ракети за три роки не можуть довести до якогось логічного завершення.
А збройні технології розробляються в рамках brave на рівні західних студентських робіт з відповідною швидкістю та рівнем і набагато меншими ресурсами чим у орків.
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31.07.2025 11:11 Ответить
фігня .. головне що Оманська Гнида окупував САП та НАБУ

а те що втрачаємо людей та території - це і є метою Оманської Гниди
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31.07.2025 10:27 Ответить
А Боневтік Потужно-Брехливий створив "хазу-малину" в будинку навпроти Верховної Ради, де були міндічі, Бені, Боголюбови,Богуслаєви, чернишови, шурми і інші щирі і ще щиріші укгаїнці з метою там відтягуватися і обговорюватии плани на майбутні мародерства України та знищення партіотів санкціями і тюрмами.. Малину спалили НАБУ, над якими соугориги розправилися жорстоко і в один день, спасаючи свої дупи, а не фронт. Подейкують, що на плівках НАБУ є записи промов Боневтіка, який говорив, що ненавидить українців.
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31.07.2025 10:34 Ответить
Цікаво, а в ту громадську вбиральню з золотими унітазами може зайти пересічний житель Києва?
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31.07.2025 10:48 Ответить
Простому українцю місце на передовій і на заводах.
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31.07.2025 10:52 Ответить
Цікаво, нам Незламний ЛІДОР нічого такого не казав, коли минулого року оприлюднив пересічним свій Потужний ПЛАН ПЕРЕМОГИ ... а тут такі сумні новини кожного дня.
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31.07.2025 10:36 Ответить
Піпець просто цій проклятій Богом землі і країні в цілому, суче шобло соросят поросят рулять наслідки катастрофічні просто для України і українців! Ганьба цій проклятій владі!!!
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31.07.2025 10:49 Ответить
Та пох. головне НАБУ знищити.
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31.07.2025 11:12 Ответить
що означае уточнено лінію...?? це ворог вже на Дніпропетровщині
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31.07.2025 12:27 Ответить
 
 