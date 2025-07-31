Рашисты оккупировали Каменское на Запорожье и Верхнекаменское на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState
"Враг оккупировал Каменское (Васильевский район, Запорожская область) и Верхнекаменское (Бахмутский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Ивано-Дарьевки (Бахмутский район, Донецкая область) и Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область). Уточнена линия фронта возле Малиевки (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий31.07.2025 09:47 Ответить Ссылка
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий31.07.2025 10:07 Ответить Ссылка
+4 Михайло Иляш
показать весь комментарий31.07.2025 09:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- з 44 млн до 28 млн населення
- кредитів збільшилось теж в 2 рази
- територія зменшується кожний день
- як і наші свободи - уже близько до КНДР
О СЛАВСЯ СЛАВСЯ наш патужний....але 60+% точно будуть плюватись що "при порошенку було гірше!
веселять такі старпери як Ти.
щодо вас, хоч вас ніхто ні про що не запитував, це що форма самоствердження, щоб швиргонути лопату лайна у кого-небудь, це так "круто"?, як мало вам треба для щастя
І на військові рейки вони ще економіку не переводили, лише розвернули виробництво зброї на базі існуючихпідприємст надавши тим західне обладнання, і вклавши великі кошти в основу любої оборонки наукові інститути. Лише сервери для розробки ШІ і фіз моделювання на базі яндекса чи сбербанка, які дають переваги в цьому плані.
У нас же держпідприємства роблять все на застарілому обладнанні, а наукові інститути взагалі відсутні як такі, ті що є там відстійник для тих кому нікуди піти. І обладнання повністю відсутнє, про якесь фізмоделювання в підготовчій стадії навіть такого поняття немає, тому і ракети за три роки не можуть довести до якогось логічного завершення.
А збройні технології розробляються в рамках brave на рівні західних студентських робіт з відповідною швидкістю та рівнем і набагато меншими ресурсами чим у орків.
а те що втрачаємо людей та території - це і є метою Оманської Гниди