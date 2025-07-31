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Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Росіяни окупували два населені пункти у Запорізькій та Донецькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState
"Ворог окупував Кам'янське (Василівський район, Запорізька область) та Верхньокам'янське (Бахмутський район, Донецька область), а також просунувся біля Івано-Дар'ївки (Бахмутський район, Донецька область) та Білої Гори (Краматорський район, Донецька область). Уточнено лінію фронту біля Маліївки (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Крэйда Гібсон
показати весь коментар31.07.2025 09:47 Відповісти Посилання
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар31.07.2025 10:07 Відповісти Посилання
+3 vit603
показати весь коментар31.07.2025 10:21 Відповісти Посилання
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- з 44 млн до 28 млн населення
- кредитів збільшилось теж в 2 рази
- територія зменшується кожний день
- як і наші свободи - уже близько до КНДР
О СЛАВСЯ СЛАВСЯ наш патужний....але 60+% точно будуть плюватись що "при порошенку було гірше!
веселять такі старпери як Ти.
щодо вас, хоч вас ніхто ні про що не запитував, це що форма самоствердження, щоб швиргонути лопату лайна у кого-небудь, це так "круто"?, як мало вам треба для щастя
І на військові рейки вони ще економіку не переводили, лише розвернули виробництво зброї на базі існуючихпідприємст надавши тим західне обладнання, і вклавши великі кошти в основу любої оборонки наукові інститути. Лише сервери для розробки ШІ і фіз моделювання на базі яндекса чи сбербанка, які дають переваги в цьому плані.
У нас же держпідприємства роблять все на застарілому обладнанні, а наукові інститути взагалі відсутні як такі, ті що є там відстійник для тих кому нікуди піти. І обладнання повністю відсутнє, про якесь фізмоделювання в підготовчій стадії навіть такого поняття немає, тому і ракети за три роки не можуть довести до якогось логічного завершення.
А збройні технології розробляються в рамках brave на рівні західних студентських робіт з відповідною швидкістю та рівнем і набагато меншими ресурсами чим у орків.
а те що втрачаємо людей та території - це і є метою Оманської Гниди