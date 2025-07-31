Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Росіяни окупували два населені пункти у Запорізькій та Донецькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

"Ворог окупував Кам'янське (Василівський район, Запорізька область) та Верхньокам'янське (Бахмутський район, Донецька область), а також просунувся біля Івано-Дар'ївки (Бахмутський район, Донецька область) та Білої Гори (Краматорський район, Донецька область). Уточнено лінію фронту біля Маліївки (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

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