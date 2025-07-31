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Новини Оновлені карти DeepState
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Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Росіяни окупували два населені пункти у Запорізькій та Донецькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

"Ворог окупував Кам'янське (Василівський район,  Запорізька область) та Верхньокам'янське (Бахмутський район, Донецька область), а також просунувся біля Івано-Дар'ївки (Бахмутський район, Донецька область) та Білої Гори (Краматорський район, Донецька область). Уточнено лінію фронту біля Маліївки (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Полтавки та Воскресенки, - DeepState

карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState

Автор: 

Запорізька область (3892) Донецька область (9167) Дніпропетровська область (4083) Синельниківський район (157) Бахмутський район (564) Краматорський район (529) Василівський район (82) Маліївка (2) Верхньокам’янське (2) Кам’янське (14) Івано-Дар’ївка (1) Біла Гора (1) DeepState (212)


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Топ коментарі
+10
Все згідно плану. Оманьського плану...
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31.07.2025 09:47 Відповісти
+4
запитай себе.-"а чи я вірю "зеленим брехунам".котрі при владі"???
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31.07.2025 10:07 Відповісти
+3
Колись чули про дистанційне мінування? Орки переважно так мінують або дронами, тільки дороги мінують вручну
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31.07.2025 10:21 Відповісти
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Все згідно плану. Оманьського плану...
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31.07.2025 09:47 Відповісти
Це теж входить в Оманьський план: ***** утилізує російський бидло-скот, зеків, маргиналів і республіканських чурок. У нас же помирає активна частина населення. Ухилянти не будуть чинити супротив. Зараз всіх повибивають, а потім побачите, що буде
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31.07.2025 10:27 Відповісти
Це вам таке на телемарафоні сказали про елітні частини, чи самі бачили? Якщо вже каліч-війська на віслюках умудряються окуповувати території, то про що можна говорити?
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31.07.2025 10:40 Відповісти
Та ні всі вони живі, і крейсер Москва ще на плаву...
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31.07.2025 10:44 Відповісти
Про тих що ви написали були утилізовані на початку, коли бліцкриг невдався. Зараз там скотобаза воює
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31.07.2025 10:47 Відповісти
Ловят слабых и бесправных. Активна частина населення хорошо приспособилась.
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31.07.2025 10:42 Відповісти
Ті хто виживуть, то з ними можна буде порішать будь-яке питання. Можливо вдастся щось і зліпити в фіналі, бо в природі виживають сильніші
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31.07.2025 10:45 Відповісти
ПАТУЖНО

- з 44 млн до 28 млн населення
- кредитів збільшилось теж в 2 рази
- територія зменшується кожний день
- як і наші свободи - уже близько до КНДР

О СЛАВСЯ СЛАВСЯ наш патужний....але 60+% точно будуть плюватись що "при порошенку було гірше!
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31.07.2025 09:51 Відповісти
Немає давно вже тих 28 мільйонів, до 10 мільйонів виїхали в ЄС, де відшукали собі роботу, а дітям навчання, є такі, що сидять на шиї тих держав, куди виїхали, але їх небагато. до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях, до мільйона вже в сирій і до мільйона сепарів виїхали на Рашку.
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31.07.2025 10:37 Відповісти
Вчора ж була заява, що Сирський повернув Кам'янське (ну, мабуть, ту половину, яку донедавна контролювали українці) і Плавні. Кому вірити?
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31.07.2025 09:52 Відповісти
запитай себе.-"а чи я вірю "зеленим брехунам".котрі при владі"???
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31.07.2025 10:07 Відповісти
не треба тикати незнайомим людям, це ж хамство та ще й ніяким чином не спровоковане, питання було риторичне, хтось знає на нього відповідь, але не ви та людина, яка має хоч якусь інформацію щодо цієї ділянки фронту
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31.07.2025 10:17 Відповісти
хочеш щоб тобі не тикали на форумі в інтернеті то не пиши нічого, це тобі не живе спілкування.
веселять такі старпери як Ти.
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31.07.2025 10:33 Відповісти
заклик до ввічливості, мабуть, спрацював, добре коли люди намагаються вести себе людяно,
щодо вас, хоч вас ніхто ні про що не запитував, це що форма самоствердження, щоб швиргонути лопату лайна у кого-небудь, це так "круто"?, як мало вам треба для щастя
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31.07.2025 10:44 Відповісти
ніякі мінування не допомагають, або їх ніхто не робить та не робив...
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31.07.2025 09:53 Відповісти
які мінування коли за десяток кілометрів вглиб висять десятки кацапських дронів, доставити ********** прості проблема, а вже такий вантаж як міни то годі думати
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31.07.2025 10:02 Відповісти
Колись чули про дистанційне мінування? Орки переважно так мінують або дронами, тільки дороги мінують вручну
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31.07.2025 10:21 Відповісти
орки мінують і не сумніваюсь, але розмова не про орків
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31.07.2025 10:24 Відповісти
Кам'янське, можна було замінувати, коли ще ніякі дрони не висіли. На це було, мінімум три роки
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31.07.2025 10:35 Відповісти
це до мене питання? Чонгар також можна було в лютому 2022 не розміновувати
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31.07.2025 10:40 Відповісти
Я вам, ніяких питань не задавав
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31.07.2025 10:42 Відповісти
Коли ворог минулого року переводив економіку на воєні рейки і проводив мобілізацію наші горе політики гралися в міфічні "саміт миру" і нікчемні "безпекові угоди" які жодної юридичної сили не мають . Чи можливр це спеціально робилось ,ось маємо результат ворог просуваєтся кожен день ,але це не дуже турбує владу їх понад усе хвилюють корупційні скандали в яке потрапило оточення "найвеличнішого".
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31.07.2025 10:24 Відповісти
У них немає мобілізації то все найманці за гроші і фактично їх так і необхідно розглядати з точки зору міжнародного законодавста.

І на військові рейки вони ще економіку не переводили, лише розвернули виробництво зброї на базі існуючихпідприємст надавши тим західне обладнання, і вклавши великі кошти в основу любої оборонки наукові інститути. Лише сервери для розробки ШІ і фіз моделювання на базі яндекса чи сбербанка, які дають переваги в цьому плані.

У нас же держпідприємства роблять все на застарілому обладнанні, а наукові інститути взагалі відсутні як такі, ті що є там відстійник для тих кому нікуди піти. І обладнання повністю відсутнє, про якесь фізмоделювання в підготовчій стадії навіть такого поняття немає, тому і ракети за три роки не можуть довести до якогось логічного завершення.
А збройні технології розробляються в рамках brave на рівні західних студентських робіт з відповідною швидкістю та рівнем і набагато меншими ресурсами чим у орків.
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31.07.2025 11:11 Відповісти
фігня .. головне що Оманська Гнида окупував САП та НАБУ

а те що втрачаємо людей та території - це і є метою Оманської Гниди
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31.07.2025 10:27 Відповісти
А Боневтік Потужно-Брехливий створив "хазу-малину" в будинку навпроти Верховної Ради, де були міндічі, Бені, Боголюбови,Богуслаєви, чернишови, шурми і інші щирі і ще щиріші укгаїнці з метою там відтягуватися і обговорюватии плани на майбутні мародерства України та знищення партіотів санкціями і тюрмами.. Малину спалили НАБУ, над якими соугориги розправилися жорстоко і в один день, спасаючи свої дупи, а не фронт. Подейкують, що на плівках НАБУ є записи промов Боневтіка, який говорив, що ненавидить українців.
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31.07.2025 10:34 Відповісти
Цікаво, а в ту громадську вбиральню з золотими унітазами може зайти пересічний житель Києва?
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31.07.2025 10:48 Відповісти
Простому українцю місце на передовій і на заводах.
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31.07.2025 10:52 Відповісти
Цікаво, нам Незламний ЛІДОР нічого такого не казав, коли минулого року оприлюднив пересічним свій Потужний ПЛАН ПЕРЕМОГИ ... а тут такі сумні новини кожного дня.
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31.07.2025 10:36 Відповісти
Піпець просто цій проклятій Богом землі і країні в цілому, суче шобло соросят поросят рулять наслідки катастрофічні просто для України і українців! Ганьба цій проклятій владі!!!
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31.07.2025 10:49 Відповісти
Та пох. головне НАБУ знищити.
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31.07.2025 11:12 Відповісти
 
 