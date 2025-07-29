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Росіяни просунулись біля Полтавки та Воскресенки, - DeepState

Просування росіян на Донеччині

Російські війська змогли просунутись біля двох населених пунктів у Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці. Уточнено район західніше Піддубного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Піддубного та Попового Яру та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (9153) Волноваський район (326) Краматорський район (522) Воскресенка (5) Полтавка (7) війна в Україні (5430) DeepState (211)


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А ГШ про це скаже у черговому пресрелізі чи, як завжди?
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29.07.2025 00:50 Відповісти
 
 