Росіяни просунулись біля Полтавки та Воскресенки, - DeepState
Російські війська змогли просунутись біля двох населених пунктів у Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці. Уточнено район західніше Піддубного", - йдеться в повідомленні.
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Герхард
показати весь коментар29.07.2025 00:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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