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Росіяни просунулись біля Піддубного та Попового Яру та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська просунулись в Піддубному, Зеленому Гаю у Волноваському району Донеччини.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 хряп
показати весь коментар28.07.2025 00:14 Відповісти Посилання
+4 Центр 820 #589399
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+4 хряп
показати весь коментар28.07.2025 00:20 Відповісти Посилання
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Вера Измайлова@veraizmaylova41
https://x.com/veraizmaylova41/status/1949098445093879993
Все больше русским надобно земли, Они всегда в пути, первопроходцы: Не все еще заплеваны колодцы… Захапав же - нacpaли и ушли! Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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