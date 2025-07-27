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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись біля Піддубного та Попового Яру та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська просунулись в Піддубному, Зеленому Гаю у Волноваському району Донеччини.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулись біля Вовчанських Хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині, - Deepstate. КАРТИ

Просування росіян на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9148) Волноваський район (326) Краматорський район (518) Зелений Гай (2) Андріївка-Клевцове (4) Піддубне (6) Попів Яр (4)


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Топ коментарі
+5
Це наслідок керування військовими тупим наріком (курська авантюра,в якій положили багато техніки і людей) і відсутність фортифікацій!
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28.07.2025 00:14 Відповісти
+4
Зеля лише корупціонерів може захищати, а наші землі і людей бездарно просирати. Невже я помиляюсь Вова?
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28.07.2025 00:11 Відповісти
+4
Нарік зрадник,нагадаю,хто забув 2022р.Обнюхане падло пустило кацапів в Україну
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28.07.2025 00:20 Відповісти
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https://x.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова@veraizmaylova41



https://x.com/veraizmaylova41/status/1949098445093879993

Все больше русским надобно земли, Они всегда в пути, первопроходцы: Не все еще заплеваны колодцы… Захапав же - нacpaли и ушли! Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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27.07.2025 23:57 Відповісти
треба бути відверто чесними до себе - кацапам цей літній наступ вдається лише з-за численної переваги у живій силі. Мало хто налаштований йти воювати за "зелену владу" крадіїв. Схоже нас вже ніщо не врятує. Тільки диво.
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28.07.2025 00:10 Відповісти
Це наслідок керування військовими тупим наріком (курська авантюра,в якій положили багато техніки і людей) і відсутність фортифікацій!
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28.07.2025 00:14 Відповісти
Це наслідок грабунку українським народом своїх воїнів. Замість виплати з податків 15 млн. грн за підписання контракту воїнів змушують катуванням воювати. Навіть в авторитарній рашці платять добровольцям до 50 тис. доларів, от у них купа людей і вони мають відповідний результат. Дурний платить двічі.
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28.07.2025 00:26 Відповісти
Скільки ти не плати,якщо керує зрадник,результат буде тільки один-програш.Невже ти не розумієш простих речей?
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28.07.2025 00:32 Відповісти
Зрадник здав би все ще у 2022 році. Невже ти не розумієш простих речей?
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28.07.2025 01:12 Відповісти
Він і здав все!!
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28.07.2025 01:41 Відповісти
А кого би ти хотів бачити в Україні при владі? Прізвище та політична сила.
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28.07.2025 00:17 Відповісти
Порошенко звісно.Чи ти зебіл з 73%,який проголосував за знищення України?
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28.07.2025 00:22 Відповісти
це повинен усвідомити кожен українець здатний тримати зброю. Або ми пропадем згинем. Не хотілось би проводити таке зрівняння, коли у другу світову на стягах було написано "за родіну за сталіна" за "сталіна" прибрали і бойовий дух пішов у гору. Проблема у владі точно - нема довіри у бійців які б могли йти воювати, а мобілізаційний ресурс в Україні великий. Подивіться скільки молодих здорових чоловіків приховується.
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28.07.2025 00:26 Відповісти
а якщо написати "За Міндіча..." ?

.
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28.07.2025 03:08 Відповісти
Зеля лише корупціонерів може захищати, а наші землі і людей бездарно просирати. Невже я помиляюсь Вова?
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28.07.2025 00:11 Відповісти
Нарік зрадник,нагадаю,хто забув 2022р.Обнюхане падло пустило кацапів в Україну
показати весь коментар
28.07.2025 00:20 Відповісти
 
 